(Görüntülü Haber) Domates üreticisi pazar arayışında

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde güzlük domateste hasat başlarken Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Rusya\'nın 2018 yılından itibaren 50 bin ton domates ithal edeceği sözü üreticiyi umutlandırdığını ancak Türkiye\'nin tek pazara bağlı kalmaması gerektiğini söyledi. Kayacı Mahallesi\'nde serada güzlük domates hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek problemlerini dinleyen Oda Başkanı Rasim Şahin, üreticinin zor şartlarda yetiştirdiği ürünlerin para etmemesinin büyük sıkıntısını yaşadığını dile getirdi. Türk domatesinin yurt dışındaki en büyük pazarının Rusya olduğunu ifade eden Şahin, \"Uzun süredir Rusya\'ya domates ihracatı yapılamıyor. Rusya\'nın 2018 yılından itibaren 50 bin ton domates ithal edeceği sözü bile üreticimizin umutlanmasına neden oldu. Domates ihracatında sadece Rusya\'ya bağlı kalınmamalı diğer ülkelere de ihracat yolları aranmalı. Çiftçilerimiz hükümetimizden bunu beklemektedir. Rusya\'nın dışına ihracat kapıları da açılırsa hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacaktır. Temennimiz Rusya\'nın 50 bin ton domates alımı ile başlayıp devamını getirmesidir. Tüm ihracatçı ve tüccarlarımızı Erdemli\'ye davet ediyoruz\" diye konuştu. Domates üreticilerinden Ahmet Çalışkaner ise, üreticilerin bin bir zorlukla yetiştirdiği ürünün gerçek değerinden satılmadığından ve yapılan masrafı karşılamadığından dolayı zor durumda olduklarını kaydetti. Ayşe Suzan Serin de, kaliteli ürün yetiştirmelerine rağmen para etmemesinden yakındı.