(Görüntülü Haber) Dolandırılmaktan komşuları kurtardı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, 52 yaşındaki Salih İrak, telefon dolandırıcılarına parasını kaptırmaktan komşuları sayesinde kurtuldu. Komşularının uyarısıyla İrak, polise başvururken, dolandırıcılar ise başarısız olacaklarını anlayıp telefonu kapattı.



Bugün öğleden sonra Körfez Kuzey Mahallesi Esentepe Caddesi\'nde oturan Salih İrak\'ı arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, terör örgütlerinin hesabından 25 bin lira kredi kullandığını söyledikleri İrak\'ı bankaya yönlendirdi. Evden dışarı çıkan Salih İrak\'ın telaşlı halini gören komşuları, devreye girdi. Komşularının uyardığı Salih İrak, polise haber verdi. Dolandırıcılar ise başarısız olacaklarını anlayınca telefonu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, Salih İrak\'ı polis merkezine götürerek ifadesini aldı.



Salih İrak telefon dolandırıcılarının çok inandırıcı olduklarını söyleyerek, \"Benim bile hatırlamadığım özel bilgilerimi sıraladılar. Bana öncelikle emekli olduğumu ve şu anda terör örgütlerinin hesabımdan 25 bin lira kredi kullandıklarını, operasyon yapacaklarını söylediler. Evde altınım olup olmadığını da sordular. Beni bankaya yönlendireceklerdi ki; komşularım durumu anlayıp, uyardı\" dedi.