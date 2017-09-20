(Görüntülü Haber) Dolandırılan bedensel engelliye Haluk Levent'ten destek

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da bedensel engelli 32 yaşındaki Hasan Hüseyin Eken, okula başlayacak kızının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal paylaşım sitesi üzerinden satışa çıkardığı cep telefonunu, satın alacağını söyleyen kişiye kaptırdı. Basına yansıyan dolandırıcılık olayını öğrenen sanatçı Haluk Levent, Eken\'e destek çıkıp hukuki sürecin takibi için avukatını yönlendirdi. Dolandırma olayının da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Eşi de bedensel engelli olan 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Eken, geçen 4 Eylül günü kullandığı cep telefonunu sosyal paylaşım sitesinde üzerinden ilan vererek satışa çıkardı. İlana görerek Eken ile irtibata geçen 29 yaşındaki Abdulkadir M. satışa çıkarılan cep telefonunu eşine ait cep telefonuyla takas yapıp yapamayacağını sordu. Eken’in olumlu cevap vermesi üzerine garda buluşan Eken ve Abdulkadir M. cep telefonlarını takas ederek ayrıldı.



YENİDEN SATIŞA ÇIKARDI



Hasan Hüseyin Eken, takas yaptığı cep telefonunu okula başlayacak 6 yaşındaki kızı Damla Eken\'in kırtasiye masraflarını karşılamak amacıyla ayın 12\'sinde yine internet üzerinden 500 liraya satışa çıkardı. İddiaya göre telefonu takas yaptığı Abdülkadir M. ilana cevap vererek cep telefonunu kendisinin tekrar alabileceğini söyledi. Eken’den olumlu cevap vermesi üzerine ikili eski garaj mevkiindeki bir petrol istasyonunun önünde buluştu. İddiaya göre cep telefonunu kutusuyla birlikte eline alan Abdülkadir M. otomobilini getireceğini söyleyerek yolun karşısına geçti. Eken de arkasından giderken şüpheli otomobiline binerek kaçtı. Yaşadığı olayın ardından dolandırıldığını anlayan Eken durumu polise bildirdi. Adresi tespit edilen Abdülkadir M. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Abdülkadir M., ifadesinde Eken ile daha önceden telefon takası yaptığını ve bir daha görüşmediğini, olay günü de evinde eşiyle birlikte oturduklarını ve evden hiç çıkmadığını söyledi. Abdülkadir M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SAVCILIĞA VERDİ



Abdülkadir M.’nin bedensel engelli Eken’in yanına gelerek konuşmaları ve cep telefonunu alarak uzaklaşmasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aldığı güvenlik kamerası görüntüsünü Cumhuriyet Savcılığı\'na delil olarak veren Eken, ‘’Benim yaptığım şikayet ve yapılan haberin ardından Cumhuriyet Savcılığı da hareket geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Ben de elde ettiğim güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak savcılığa sundum. Gerekli yasal işlemler başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde de şahsın ben beklerken yanıma gelmesi, yaklaşık 1 dakika yanımda oturması, konuşmalarımız ve daha sonra cep telefonunu alarak uzaklaşması ile benim akülü aracımla peşine düştüğüm yer alıyor’’ dedi.



HALUK LEVENT\'TEN DESTEK



Yaşadığı olayın basında yer almasının ardından birçok kişinin kendisine ulaştığını da belirten Eken, sanatçı Haluk Levent’in de soruşturmayı takip etmesi için avukatını gönderdiğini vurguladı. Yaptığı şikayetin avukatı aracılığıyla takip edildiğine de dikkat çeken Eken, şöyle dedi:



‘’Yaşadığım olay basında yer aldıktan sonra birçok kişi yardım etmek için beni aradı. Ama ben yardım kabul etmiyorum. Ben yardım alabilmek için yaşadığım bu olayı haber yaptırmadım. Amacım bu şahsın bir şekilde caza almasını sağlamak. Ama ben işsiz birisiyim. Bana yardım etmek isteyenler iş bulabilirlerse kabul edebilirim.’’



Eken, hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini de sözlerine ekledi.