(Görüntülü Haber) Dolandırıcılara hesabını kullandırınca tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hasarlı otomobilleri internet üzerinden satışa koyarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere banka hesabını kullandırtan 45 yaşındaki Durmuş Ali K. tutuklandı. Adıyaman\'da kaportacılık yapan A.R., internetteki bir sitede ilanı verilen hasarlı otomobil almak istedi. Adana\'daki otomobili almak için satıcılarla iletişime geçen A.R., verilen hesaba 12 bin lira yatırarak yola çıktı. A.R., bir süre sonra iletişime geçtiği telefona bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. A.R., dolandırıcıların tekrar aynı siteye ilan vereceğini düşünerek internetten araştırma yapmaya başladı. Benzer ilanı bir kez daha gören A.R., aradığı telefon numarasında çıkan kişiyle pazarlık edip hasarlı aracı alacağını söyledi. Konuştuğu kişi, hesabına 12 bin lira yatırmasını istedi. Ancak bu kez hesaba 12 bin yerine 12 lira yatıran A.R. polisi tekrar aradı. Banka önünde önlem alan polis hesaptan parayı çekmeye gelen Durmuş Ali K.\'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, \"Adını bilmediğim iki kişi yanıma geldi. Bana banka hesabımın olup olmadığını sordular. Banka hesabımı kullanacaklarını karşılığında bana 1000 lira vereceklerini söylediler. Paraya ihtiyacım var, parklarda yatıyorum teklifi kabul ettim\" dedi. Adliyeye sevk edilen Durmuş Ali K. tutuklandı. Polis dolandırıcıları yakalamak için başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.