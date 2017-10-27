(Görüntülü Haber) Dolandırıcılar, otelde polis baskınıyla yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, telefonla aradıkları 66 yaşındaki kadını, kendilerini \'polis\' olarak tanıtarak kandırıp 53 bin lirasını alan 3 kişiden 2\'si, konakladıkları otelin odasında alkol alırken, polis baskınıyla yakalandı. Diğer şüphelinin arandığı belirtildi.



Kimliği belirsiz bir kişi, Uzunmustafa Mahallesi’nde oturan D.U. adlı yaşlı kadını telefonla arayıp, kendisini \'polis\' olarak tanıtarak, banka hesaplarında FETÖ terör örgütü bağlantısı olduğunu ve bunun ortadan kalkması için bankadaki parasını çekip, kendilerine vermesi gerektiğini söyledi. Telefondaki kişiye inanan D.U., panik içinde banka şubesine gidip, hesabında bulunan 53 bin lirayı çekti ve tarif edilen yere poşet içerisinde götürerek, dolandırıcılara teslim etti.



Daha sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyerek, eşkal ve kimliklerini belirlediği yaşlı kadını dolandıran kişilerin kentteki bir otelde konakladıklarını tespit etti.



Polis, gece geç saatlerde, şüphelilerin kaldığı oteldeki odaya baskın düzenledi. Şüpheliler Ali Zana B. ve Oktay A., otel odasında alkol alırken, yakalandı. Yere yatırılarak, elleri kelepçelenen şüphelilerin üzerinde ve odada yapılan aramada, 600 Dolar ve 4 bin 665 TL ele geçirildi. Diğer şüphelinin ise paranın kalan bölümünü alarak, İstanbul\'a kaçtığı belirlendi.



Gözaltına alanın Ali Zana B. ve Oktay A., emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kaçan diğer şüpheliyi arama çalışalarının sürdüğü belirtildi.

