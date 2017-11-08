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(Görüntülü Haber) Doktoru dolandırdılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kendilerini 'telekomünikasyon şirketinden gelen' görevli olarak tanıtan Murat S

08 Kasım 2017 16:16

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, kendilerini \'telekomünikasyon şirketinden gelen\' görevli olarak tanıtan Murat S. (45) ve Deniz Ç. (40), Aile Sağlık Merkezi\'ndeki Dr. Murat Öğ\'ü, \'İnternet modeminizi değiştirmeye geldik\' diyerek dolandırdı. Levent Aile Sağlığı Merkezi\'nde görevli Aile Hekimi Murat Öğ\'ün yanına giden Murat S. ve Deniz Ç., telekomünikasyon şirketinden geldiklerini söyledi. Sağlık merkezinin internet modemini değiştirecekleri, bunun yanında 2 ay boyunca da ücretsiz olarak internet hizmeti vereceklerini söyleyen 2 şüpheli, doktordan 175 lira aldı. Parayı aldıktan sonra bozuk modem takan dolandırıcılar, \'Birazdan internetiniz gelir\' diyerek ayrıldı. Bir süre sonra modemin bozuk olduğunu ve internete bağlanamadığını fark eden doktor, telefonla firmayı aradı. Dolandırıldığını anlayan Dr. Murat Öğ, şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, uzman çavuşluktan atıldığı ve dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Murat S.\'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis diğer dolandırıcı Deniz Ç.\'yi arıyor.

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