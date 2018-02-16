(Görüntülü Haber) Doktora 'alaycı tavır' tokadı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir özel hastaneye kan kusması şikayetiyle giden erkek üniversite öğrencisi N.C.G., kendisiyle alaycı konuştuğunu iddia ettiği doktor M.T.\'ye tokat attı. Olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi\'ndeki bir özel hastanede saat 15.00\'te meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencisi N.C.G. (28), kan kusması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Özel hastanenin acil servisinden giriş yapan N.C.G., şikayetini anlattıktan sonra hastane görevlileri uzman hekime muayene olması gerektiğini, acil bir durumu olmadığını anlattı. Ayrıca sağlık güvencesi olmayan N.C.G.\'in 175 TL ücret ödemesi gerektiği söylendi. Öğrenci olduğunu ve parası olmadığını anlatan N.C.G., iddiaya göre doktor M.T.\'den \'Sen tıp mı okudun kardeşim\' karşılığını aldı. Bunun üzerine N.C.G., doktor M.T.\'ye tokat attı. Bunun üzerine doktor M.T., durumu polis ekiplerine ve \'beyaz kod\' sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı\'na bildirdi. Hastaneye gelen polis ekipleri N.C.G.\'i ve doktor M.T\'yi, ifadelerinin alınması için ayrı ekip araçlarıyla polis merkezine götürdü. \'BU TOKAT HALKIN TOKADIYDI\' Polis merkezine götürülmeden önce gazetecilere açıklama yapan N.C.G., doktorun sözlerine sinirlendiğini ve alaycı tavırları nedeniyle tokat attığını belirtti. N.C.G., \"Veznenin arkasından bana \'Sen tıp mı okudun kardeşim? Doktor musun?\' dedi. Ben de oturduğum yerden kalkıp bir tokat attım. Bu tokat halkın tokadıydı. Tıp okumadığım için mi benden 175 TL istendi. Burada ölsem hepsinin başı yanacak\" dedi. M.T. ise konuyla ilgili açıklama yapmazken, hastane yönetiminden yapılan açıklamada ise bu türden olayların yaşanmasından dolayı üzüntü duydukları ve hiçbir sağlık çalışanının darp edilmesinin haklı gerekçesinin olamayacağı ifade edildi