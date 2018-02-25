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(Görüntülü Haber) Doktor Ceyda, hem insanlarla hem hayvanlarla ilgileniyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan Dr

25 Şubat 2018 18:30

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Devlet Hastanesi\'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan Dr. Ceyda Tarhan, hastalarına olan ilgisi, başarılı ameliyatları ve cana yakın kişiliğinin yanında özel yaşamında yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor. Mesai saatinin dışında, yaşamının büyük bir bölümünü sokak hayvanlarına ayıran Dr. Tarhan, \"Hayvanları sevmeyen bir insanın insanları sevmesi de beklenemez\" dedi. 2011 yılında Ege Üniversitesi\'nden mezun olduktan sonra bir süre asistan olarak çalışan İstanbullu Ceyda Tarhan, 2017 yılında KBB uzmanı olarak Iğdır\'a atandı. Kentte cana yakın kişiliğiyle kısa sürede sevilen Dr. Ceyda Tarhan, mesai saatleri dışında hayvan sevgisi ile bütünleşiyor. Günde 70-80 hastayı muayene eden Dr. Ceyda Tarhan, kendi imkanlarıyla sokakta bulduğu yaralı, aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarını besliyor. Belediyeye ait hayvan barınağını da sık sık ziyaret ederek hayvanlarla yakından ilgilenen Dr. Tarhan hayatına renk katıyor. Dr. Ceyda Tarhan, aileden uzakta olmanın verdiği hasreti, üzüntüyü ve stresi sokak hayvanlarıyla ilgilenerek atıyor. Boş vaktinin büyük bir bölümünü sokak hayvanlarına ayırdığını söyleyen Dr. Tarhan, \"Zamanımın çoğunu hayvanlarla ilgilenerek, onların karınlarını doyurarak geçiriyorum. Iğdır\'a gelmeden önce de sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyordum. Iğdır\'da da sokak hayvanlarına ilgi duyan insanlarla karşılaştım. Onlarla bir araya gelerek dernek kurduk. Aktif olarak çalışmaya başladık. Bundan dolayı da mutluyum. O kadar tatlılar ki anlatamam. Sokakta yaşayan her hayvana sahip çıkmalıyız. Özellikle çocuklar bu konuda hassas, onlara da hayvan sevgisini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Evimde iki sokak kedisi var, onlarla da ilgileniyorum\" diye konuştu. İnsanların birbirine sevgi ve saygı duyması gerektiğini belirten Dr. Tarhan, \"Doğanın bir parçası olan sokak hayvanları, özellikle kış aylarında barınma ve yiyecek ihtiyaçları için insanların yardımına ihtiyaç duymaktadır. Hayvanları sevmek demek, illa onları evde beslemek ya da onları kucağa alıp sevmek değildir. Hayvanları sevmenin temel koşulu, onların bu dünyanın bir parçası olduğunu kabul ederek korumaya çalışmak ve onlara zarar vermemektir. Hayvanları sevmek, her insanın temel görevlerinden bir tanesidir. Çünkü hayvanları sevmeyen bir insanın insanları sevmesi de beklenemez\" dedi.

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