(Görüntülü Haber) Doktor belediye başkanı, Arakanlı çocukları muayene etti

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ÇOCUK Hastalıkları Uzmanı olan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Arakan\'daki katliamdan kaçarak Bangladeş\'e sığınanların bulunduğu kamplarda görev yaparak, çocukları muayene etti.



İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, geçen hafta Bangladeş\'e giderek Arakan\'da yaşanan katliamdan kaçanların bulunduğu kampları ziyaret etti. Çocuk Hastalıkları Uzmanı olan Nevzat Doğan, Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda 3 gün boyunca görev yaparak çocukları muayene etti. Çocukların sağlıklarıyla ilgilenen Nevzat Doğan, ayrıca çocuklara hediyeler verip, çocuklarla zaman geçirdi. Çoğu çocuk binlerce kişinin yaşadığı kamplarda gördüklerinin yüreklerini yaktığını söyleyen Nevzat Doğan, \"Türkiye olarak dünyanın neresinde bir mazlum, yardıma muhtaç kimse varsa onlara kol kanat geriyoruz. Arakan\'daki zulümden kaçarak Bangladeş\'teki kamplara sığınan Müslüman kardeşlerimize de sahip çıkıyoruz. TİKA olarak bu kamplarda güzel işler yapıyoruz. İzmit Belediyesi, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Memur-Sen ile birlikte binlerce kilometre uzaklıktaki Arakanlı Müslümanlara maddi ve manevi destek için gittik. Gördüğümüz manzara yüreğimizi yaktı. Mültecilere hem moral, hem de küçük de olsa maddi destekte bulunduk\" dedi.



ÇOCUKLARA AĞLAMAK DEĞİL, GÜLMEK YARAŞIR



Doğan, çocukların hep gülmesi gerektiğini belirterek, \"Çocukların, bebeklerin ulusu olmaz. Hepsi masumlar. Her zaman olduğu gibi yine zulümden, insanlık ayıbından en çok çocuklar zarar görüyor. Hangi ırktan, dinden olursa olsun çocuklara ağlamak değil, gülmek yaraşır. Burada onları biraz olsun mutlu edip yüzlerini güldürebilirsen bizim için bundan daha büyük mutluluk olamaz. Kamplarda bir insanlık dramı yaşanıyor. Dünyanın, Avrupa\'nın gözü önünde ayaklarında ayakkabısı bile olmayan binlerce insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Vatanlarından, yurtlarından olan bu insanlara yine Türkiye olarak bizler sahip çıkıyoruz. Belki, kendilerini medeni olarak gören ülkeler bizim yaptığımız destek ve yardımlardan utanırlar da bu insanlara bir az olsun sahip çıkıp yardım gönderirler\" dedi.

