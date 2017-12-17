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(Görüntülü Haber) Doğuştan yürüme engelli Kübra’ya anlamlı hediye

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de doğuştan yürüme engelli 22 yaşındaki Kübra Bal’a katıldığı Halk Eğitim Müdürlüğü kursunda görevli eğitmenler tarafından toplanan para ile alınan akülü merdiven inip çıkma aracı hediye edildi

17 Aralık 2017 17:47

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de doğuştan yürüme engelli 22 yaşındaki Kübra Bal’a katıldığı Halk Eğitim Müdürlüğü kursunda görevli eğitmenler tarafından toplanan para ile alınan akülü merdiven inip çıkma aracı hediye edildi. Bal, böylece oturduğu binanın ve gittiği kursun merdivenlerini kolayca inip- çıkabiliyor. Kentte, Halk Eğitim Müdürlüğü’nce başlatılan el sanatları kursunda eğitim gören doğuştan yürüme engelli Kübra Bal, kurs gördüğü binanın asansörünün arıza yapması üzerine merdivenlerden inip- çıkmakta zorluk yaşadı. Kimi zaman çevrede bulunanların yardımıyla kimi zamanda elleriyle emekleyerek kursa ulaşan Bal’ın bu azmini gören Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Yürüme engelli kıza, Halk Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve eğitmenler arasında toplanan parayla alınan akülü merdiven inip-çıkma aracı hediye edildi. MERDİVENLERİ ELLERİYLE ÇIKIYORDU Kendisine alınan araçla hem kursu hem de ikamet ettiği evinin merdivenlerini kolayca çıkabilen Bal, bu anlamlı hediye için teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi. Kursun ilk başlarında rahatlıkla kursuna ulaştığını söyleyen ancak asansörün bozulmasıyla zorluk yaşadığını anlatan Kübra Bal, şöyle konuştu: “Asansörün bozulması ardından kursa gitmekte zorlandım. Kursun olduğu kata ulaşmak için herkes yardım ediyordu bana. Evimizde zaten asansör yok. Ellerimle emekleyerek merdivenlerden inip çıkıyordum. Herkesten Allah razı olsun. Hocalarım para toplayarak bana merdiven çıkabileceğim bir araç aldılar.\" \"KISA ZAMANDA GEREKLİ PARA TOPLANDI\" Rize Halk Eğitim Müdürü Osman Bahri Gülal, binanın birçok eksikleri olduğunu belirterek “Asansörümüzün bakımlarını yaptırmamıza rağmen zaman zaman arızalar vermekte. Yeni bir binaya taşındık haliyle sorunları vardı. 7 katlı bina olması dolayısıyla üst katlardaki kurslara gidenler hayli zorluk çekebiliyor. Hele de engelli kursiyerlerimiz asansör olmadığında çok güçlük çektiğini gördük. Konu bizim arkadaşlarımızın dikkatini çekti. Bu engelli kardeşlerimizin merdiven inip- çıkacakları bir araç alınması için kurs hocalarımızın öncülüğünde kısa zamanda gerekli para toplandı. Bugün de bu aracı kendilerine hediye ediyoruz. Artık evlerinin merdivenlerini ve ulaşmak istedikleri merdivenli üst katlara kolaylıkla çıkabilecekler.\" “İNŞALLAH BU BİRİLERİNE ÖRNEK OLUR” Kübra’nın yaklaşık 2 yıldır öğrencisi olduğunu ifadede eden El Sanatları Kursu eğitmeni Şule Aksoy ise bu anlamlı hediyenin herkese örnek olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu zor durumu nasıl aşabiliriz’ diye hoca arkadaşlarımızla oturup ‘Ne yapabiliriz’ diye konuştuk. Bir karar alarak araştırma yaptık. Üç gün içerisinde lazım olan paranın daha fazlasını topladık. Toplanan paranın çoğu kısmı ile Kübra’ya merdiven çıkabilecek bir araç aldık. Artan para ile de bir başka engelli kardeşimize de araç aldık. İnşallah bu anmalı hediye ve davranış birilerine örnek olur. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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