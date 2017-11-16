(Görüntülü Haber) Doğuştan katarakt olan kızıl geyik, ameliyatla görmeye başladı

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR\'da doğuştan her iki gözünde katarakt bulunan kızıl geyik yavrusu, 2,5 ayda yapılan iki operasyonla görme yetisini yeniden kazandı. Operasyonu yapan Doç. Dr. Kamuran Pamuk, operasyonun dünya literatürde ilk olduğunu söyledi. Bolvadin İlçesi\'nde geçen eylül ayında koyun otlatan çoban, sürüsünün peşine takılan kızıl geyik yavrusunu fark etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edilen ve \'Umay\' adı verilen yavru geyik, sağlık kontrolü için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma, Rehabilitasyon Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi\'ne (AKUREM) götürüldü. Kızıl geyiğin her iki gözünde doğuştan katarakt olduğu belirlendi. AKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kamuran Pamuk öncülüğündeki ekip, geçen eylül ayında geyiğin sol gözünü ameliyat etti. Tedavisi tamamlanan geyik, bugün sağ gözü için aynı ekip tarafından ikinci kez ameliyat edildi. ÖNCE SOL GÖZ SONRA SAĞ GÖZ Kocatepe Hayvan Hastanesi\'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından gazetecileri açıklama yapan AKUREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, katarakt ameliyatlarının dünyada bir ilk olduğunu savundu. Ameliyatı gerçekleştiren ekip başkanı Doç. Dr. Kamuran Pamuk ise operasyonun başarılı geçtiğini söyledi. Geyiğin geçen eylül ayında kendilerine getirildiğini anlatan Doç. Dr. Pamuk, Çok başarılı bir ameliyatla önce sol gözünün görmesini sağladık. Hatta yardımcı elemanlar, aparatla görüş alanını teyit ettik. 1,5 ay sonrada diğer gözünü ameliyat etme ihtiyacı duyduk ve bugünde bunu başarılı bir şekilde yaptık. Diğer gözünden hatta daha da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle de çok net bir şekilde görüşünü sağlayacağız. AKUREM sayesinde tekrar doğaya kazandırmış olacağız dedi. OPERASYON BİR İLK Operasyonda 4 kişilik bir ekibin yer aldığını ve yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Doç. Dr. Pamuk, Yaptığımız araştırmada bu operasyonun dünyada bir ilk olduğunu öğrendik. Daha önce sadece Türkiye\'de ilk olduğunu zannediyorduk. Ancak yaptığımız literatür araştırmalarında daha önce hiçbir katarakt ameliyatı yapılmadığını öğrendik. Bu hem AKÜ hem de AKUREM adına onur verici bir olay. Bu konuda çok mutluyuz. Umarım başka hayvanlara da yardımcı olabiliriz diye konuştu.