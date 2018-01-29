(Görüntülü Haber) Doğu'da sömestr tatilinin gözde merkezleri Hazarbaba ve Hasarek Dağı

Aziz ÖNAL-Erkan BAY BİNGÖL-ELAZIĞ, (DHA) BİNGÖL\'deki Hasarek Dağı ve Elazığ\'daki Hazarbaba Dağı kayak merkezleri, sömestr tatilcileriyle hafta sonu stres atmak isteyenlerin merkezi oldu. Bir tarafta kar kayağı yapan tatilciler, bir taraftan yamaç paraşütü yaparak günün finalini de sucuk kebabı yapmanın keyfini yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde, hafta sonu ve sömestr talicileri, Bingöl\'deki Hasarek Dağı ile Elazığ\'daki Hazarbaba Dağı kayak merkezlerini mesken tuttu. Elazığ\'ın Sivrice ilçesindeki 1850 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağı\'nda kayak merkezine gidenler için işletmeci tarafından bir çok aktivite sunuluyor. Kayak merkezi işletmecisi Taner Durmuş, çoçuk kızağı, kafeterya hizmetleri motor kiralama, konaklama, kayak ve snowboard eğitimi ile Diyarbakır ve Elazığ\'dan gelen 20 kişilik profesyonel uçuş ekibiyle yamaç paraşütü etkinliklerini tatilcilerin hizmetine sunuyor. Haftasonları Türkiye\'nin çeşitli illerinden yaklaşık 5 bin kişinin kayak merkezini ziyaret ettiğini anlatan Durmuş, gelen konuklar için sucuk emek partisinin yanı sıra eğlenceli bir çok aktivide düzenlediklerini aktardı. Durmuş, bu yıl Hazarbaba Dağı\'nda kar yağışının yoğun olduğunu ifade ederek, Hazarbaba Kayak Merkezi kayak sporuna elverişli pisti, telesiyeji ve kafeterya imkanları ile hizmet vermektedir. 1100 metre telesiyeji ve mekanik tesisler standartlara uygundur. 1350 metrelik zorlu kayak pistlerinde yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Bu sezon yeni kayak odalarını yaptık. Hazarbaba kayak merkezinin en önemli özelliği ise göl manzaralı oluşudur dedi. BİR TARAFTAN TERÖR OPERASYONLARI DİĞER TARAFTAN KAYAK ETKİNLİĞİ Doğu Anadolu Bölgesi\'nin bir başka gözde kayak merkezi ise Bingöl\'deki Haserek Dağı. Son 2 yıldır bölgenin tüm dağlık alanlarında terör operasyonları devam ederken, operasyonların yapıldığı bölgenin yakınlarında bulunan Haserek Dağı\'ndaki kayak merkezi, tatilcilerin uğrak yeri oldu. Bingöl-Elazığ karayolunda bulanan Haserek Dağı zirvesinde bulunan ve 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli oteli, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan kayak merkezi, kayak severlerin ilgi odağı oldu. Haserek kayak merkezine gelen çok sayıda kayak tutkunu, kayak yaparak hafta sonlarının tadını çıkarıyor. Bazı tatilciler, kayak yaparken, bazıları da sömestr tatilini fırsata dönüştürerek, çocuklarıyla birlikte geldikleri merkezde, kar kızağıyla kayarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. \'DOĞU ANADOLU ALGISI ÜZERİNDEN HAREKET ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ\' Sömestr tatilini geçirmek için Anlatya\'dan ailesiyle birlikte gelen 9 yaşındaki Emre Aksuoğlu, Ben Antalya\'dan geliyorum, Dedemlerin evi Diyarbakır\'da olduğundan bizi buraya kayak merkezine getirdi. Sömestr tatili olduğundan tatilin keyfini burada kayak yaparak geçiriyoruz diye konuştu. Kayak için Haserek Dağı\'na gelen tatilcilerden Hakim Değişgeç, teröre rağmen insanlar buraya gelip etkinliklere katıldığını ifade ederek, şunları söyledi Bingöl\'ün kış ayında olan cazibe merkezi, oldukça güzel, aşırı bir yoğunluk var. İnsanların içinde biriken siteresini burada kayak yaparak atıyorlar. Havanın bugün soğuk olmasına nazaran çevre illerden gelen vatandaşlar var. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz. Pist açısından da oldukça verimlidir. Tesis açısından da oldukça gelişen bir bölge ve yoğun bir ilgi olmasından dolayı araç park alanının yetersiz olduğundan geri dönen vatandaşlar var. Ümit ediyoruz ki bu sorunlar düzelirse Türkiye\'de kayak merkezi olarak önemli bir yer teşkil edecek. Uluslararası kayak merkezi olarak da adını duyuracak ileriki süreçte. Burayı görmeden karar verilmesini istemiyoruz açıkçası, burası Doğu Anadolu Bölgesi olabilir ama Bingöl nezih bir il güzel, güvenli bir il Diyarbakır\'dan, Ankara\'dan, İstanbul\'dan gelen birçok vatandaş var. Paraşütle eğitim uçuşları yapılıyor. Gece konaklama imkanları var. Doğu Anadolu algısı üzerinden hareket etmeyi biz doğru bulmuyoruz. Teröre İnat insanlar, yine dağların başında, yine eğlencelerini sürdürüyorlar.