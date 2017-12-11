(Görüntülü Haber) Doğu'da Sibirya soğukları: Ardahan -26.3'ü gördü

ERZURUM, (DHA)- SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu buz kesti. Ardahan\'ın Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyü, sıfırın atlında 26.3 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına girdi, dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Ardahan\'ın Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyü, sıfırın atlında 26.3 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Ağrı Eleşkirt\'te 24.9, Ardahan\'da 20.5, Kars\'ta 17.5, Erzurum\'da 12.5, Iğdır\'da 6.2, Erzincan\'da 4, Muş\'ta 3.5 dereceyi gösterdi. Erzurum kent merkezinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken, bazı araçların akaryakıt depoları dondu. Diğer taraftan kırağıyla birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Muş\'ta ise soğuk hava nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşlar, ev ve ahırlarının dört bir tarafını naylon ve brandayla kaplamaya başladı. Kent merkezine bağlı Şenova köyünde yaşayan Selçuk Yılmaz, \"Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evi brandalarla sarmaya başladık. Kış çok soğuk geçtiği için mecbur bu yolu seçiyoruz. Aralık sonunda hava sıcaklığı eksi 30\'a kadar düşüyor. Araçlarımıza da brandalı garaj yapıyoruz. Yaz mevsiminde kullandığımız traktörlerin tekerleklerini de brandalarla kapatıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman lastikler soğuktan etkilenip çatlamıyor\" dedi. METEOROLOJİ\'DEN UYARI Meteoroloji uzmanları, Sibirya soğuklarının gelecek günlerde de devam edeceğini bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde sabahın ilk saatlerinde ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis beklendiğini belirtti. Meteoroloji, buzlanma ve don ile görüş mesafesinde azalmanın ulaşımda aksamalara neden olacağını belirterek, yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.