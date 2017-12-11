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(Görüntülü Haber) Doğu'da Sibirya soğukları Ardahan -26.3'ü gördü

ERZURUM, (DHA) Muş'ta soğuk hava nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşlar, ev ve ahırlarının dört bir tarafını naylon ve brandayla kaplamaya başladı

11 Aralık 2017 15:25

ERZURUM, (DHA) Muş\'ta soğuk hava nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşlar, ev ve ahırlarının dört bir tarafını naylon ve brandayla kaplamaya başladı. Kent merkezine bağlı Şenova köyünde yaşayan Selçuk Yılmaz, Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evi brandalarla sarmaya başladık. Kış çok soğuk geçtiği için mecbur bu yolu seçiyoruz. Aralık sonunda hava sıcaklığı eksi 30\'a kadar düşüyor. Araçlarımıza da brandalı garaj yapıyoruz. Yaz mevsiminde kullandığımız traktörlerin tekerleklerini de brandalarla kapatıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman lastikler soğuktan etkilenip çatlamıyor dedi. METEOROLOJİ\'DEN UYARI Meteoroloji uzmanları, Sibirya soğuklarının gelecek günlerde de devam edeceğini bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde sabahın ilk saatlerinde ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis beklendiğini belirtti. Meteoroloji, buzlanma ve don ile görüş mesafesinde azalmanın ulaşımda aksamalara neden olacağını belirterek, yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları

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