(Görüntülü Haber) Doğu'da kar, 821 köy ve mahallenin yolunu kapattı

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 430\'u Erzurum\'da olmak üzere toplam 821 köy ve mahallenin merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına giren Doğu Anadolu\'da, üç gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışı köy ve mahallelerin yollarını da kapattı. Erzurum\'da kar ve tipi nedeniyle 430 mahallenin yolu kardan kapandı. Erzincan\'da 162, Muş\'ta 110, Ağrı\'da 51, Kars\'ta 39, Ardahan\'da 24 ve Iğdır\'da 5 köy oluna ulaşım sağlanamıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Özel İdare ekipleri, karın geçit vermediği yerleşim birimlerini açmak için aralıksız çalışıyor. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölge genelinin bugün aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini bildirdi. Güney ve güney batılı yönlerden zaman zaman saatteki hızı 40-60 kilometreye çıkan rüzgarın beklendiğini belirten uzmanlar, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli, tedbirli olmalarını istedi.