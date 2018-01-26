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(Görüntülü Haber) Doğu'da 650 köy yolu ulaşıma kapandı -1

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 430'u Erzurum'da olmak üzere toplam 650 yerleşim biriminin merkezlerle olan bağlantısı kesildi

26 Ocak 2018 14:57

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 430\'u Erzurum\'da olmak üzere toplam 650 yerleşim biriminin merkezlerle olan bağlantısı kesildi.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına giren Doğu\'da üç gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bir çok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışı köy ve mahallelerin yollarını da kapattı. Erzurum\'da kar ve tipi nedeniyle 461, Erzincan\'da 172 ve Kars\'ta 17 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Özel İdare ekipleri, karın geçit vermediği yerleşim birimlerini açmak için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan Erzurumlu internet fenomeni Arif Arifoğulları, Aşkale ilçesine bağlı Tepebaşı mevkiinde tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Karayolları 121\'nci şube ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması ile kurtarılan fenomen söylediği, \'Kar yağar bardan bardan\' türküsünü ekiplere armağan etti.

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