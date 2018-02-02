(Görüntülü Haber) Doğu Türkistanlılar, Çin'de öldürülen İslam Alimi için gıyabi cenaze namazı kıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)Cuma namazı çıkışı bir grup Doğu Türkistanlı Uygur Türkü, Çin\'de kaldığı hapishanede öldürülen İslam Alimlerinden Muhammed Salih Hacı için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası Türk Askerleri için dua edildi. Kuran-ı Kerim\'i Uygurcaya çevirip, Doğu Türkistan\'da yaşayanların Kur\'an-ı okuması ve anlayabilmesini sağladığı için Çin tarafından tutuklanarak cezaevinde öldürülen Muhammed Salih için Hunat Camii\'nde cuma namazı çıkışı gıyabi cenaze namazı kılındı. Ellerindeki Gök ve Albayrak ile namazı safına duran Doğu Türkistanlılar kılınan cenaze namazı yapılan dualara gözyaşları içinde \"Amin\" dedi. Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk yaptığı açıklamada \" Doğu Türkistan 1949\'dan itibaren Çin Doğu Türkistan\'a asimilasyon uygulamaktadır. Doğu Türkistan\'da 1 milyon fazla insan kamplarda ve ceza evlerinde işkence görmektedir. Geçtiğimiz hafta bir ay önce tutuklanan İslam Alimi Muhammed Salih cezaevinde öldürüldü. Cenaze bizlere ailesine teslim edilmedi. Çünkü ailesini de cezaevine attılar. Muhammed Salih cenazesi teslim edilmediği için Dünya\'daki tüm Doğu Türkistanlılar gıyabi cenaze namazı kıldık. Muhammed Salih\'in şehit edilmesinin nedeni yüce kitabımız tüm Uygurlar okusun diye Kuran-ı Kerim Uygurcaya çevirmesidir. Allah\'ın kelamını Doğu Türkistanlılar okusun diye yaptıklardır. Çin\'de zulüm devam ediyor. Öldürülmek istenen Doğu Türkistanlıların organları alınarak Çinli siyasetçilere, askerlere peşkeş çekilmektedir. Doğu Türkistan açık hava müzesine dönüştürülmüş durumdadır. Sesimizi artık duyun. Doğu Türkistan İslam ve Türk Dünyasının ayrılmaz parçadır. Çin, Suriye\'de PKK ve PYD saflarına eleman göndererek Türkiye\'ye de ihanet etmektedir. \"dedi. Yapılan konuşmaların ardından Afrin\'de mücadele ve şehit olan askerler için dua edildi. Yapılan duada bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Tümtürk, Doğu Türkistanlıların Afrin mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.