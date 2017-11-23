(Görüntülü Haber) Doğu Karadeniz’in eğlence merkezi Batum oldu

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/BATUM (Gürcistan), (DHA)- TÜRKİYE\'ye komşu Gürcistan’ın Batum kenti, ışıl ışıl caddeleri, 5 yıldızlı otelleri ve eğlence merkezleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nden gelenlerin akınına uğruyor. Kimlikle geçilen ve bölgede eğlence hayatının merkezi haline gelen Batum kentine gitmek isteyenler sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturuyor. Sınırı geçenlerin çoğu eğlence için disko, gece kulüpleri ve sayıları her geçen gün artan kumarhaneleri tercih ediyor. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, \'Lazvegas\' olarak da adlandırılan Batum\'da kumara milyonların harcandığını ileri sürerek, önlem alınmasını istedi. 1989 yılında açılan Sarp Sınır Kapısı\'ndan kimlikle geçiş için 31 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında protokol imzalandı. 11 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren protokolle iki ülke vatandaşlarının karşılıklı geçişe başladığı Sarp Sınır Kapısı\'nda yıllık geçiş rakamı ortalama 6 milyonu aştı. Türkiye\'nin sınırında yer alan Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum kenti, Türkler\'in en çok ilgi gösterdiği yer haline geldi. 2017 yılının 9 aylık döneminde ise sınır kapısında geçişler bir önceki yıla oranla yüzde 4 daha artarak 4 milyon 746 bin 33 yolcuya ulaştı. Aynı dönemde giriş çıkış yapan araç sayısı ise 479 bin 966 oldu. KAPI KİLİTLENİYOR Gürcistan\'ın Batum kenti en çok ziyaretçiyi Doğu Karadeniz\'de, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun ile Doğu\'da Erzurum ilerinden alıyor. Kimlikle geçilen ve bölgede eğlence hayatının merkezi haline gelen Batum kentine gitmek isteyenler sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturuyor. Sınırı geçmek isteyen sürücülerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları Karadeniz Sahil Yolu boyunca uzayıp gidiyor. Hafta içi mesaisi bitenler geldikleri sınır kapısında çoğu zaman saatlerce beklemeyi göze alarak karşıya geçiyor. Kapıda hafta sonu ise yaya ve araç yoğunluğu daha da artıyor. Sınır kapısı aşırı yoğunluğu kaldıramadığı zamanlarda kilitleniyor. Sınırda araçları ile geçmek için sıra bekleyen vatandaşlar Batum\'a, Türkiye\'ye oranla yarı fiyatında olan akaryakıt almak için gittiklerini ifade ediyor. Otobüs şoförleri de Batum\'a eğlence için gidenlerin yoğun ilgisinin kapıda uzun araç ve yaya kuyrukları oluşmasına neden olduğunu belirterek yolcu taşımacılığının aksamasından yakınıyor. SINIRI GEÇENLERİ TABELALAR KARŞILIYOR Türk ve Gürcistan gümrüğündeki kimlik veya pasaport kontrolünün ardından uzun bir koridordan yürüyen vatandaşlar sınırı geçerek Batum\'a ilk adımı atıyor. Sınırı geçen vatandaşları Gürcistan\'da önce taksi şoförleri ile eğlence merkezlerinin rengarenk tabelaları karşılıyor. Sınır kapısına 17 kilometre uzaklıktaki Batum kent merkezine ulaşanlar ise ışıl ışıl caddeler, 7 yıldızlı oteller, su parkları ve eğlence merkezleri ile karşılaşıyor. Batum\'da ise vatandaşların çoğu eğlence için disko, gece kulüpleri ve sayıları her geçen gün artan kumarhaneleri tercih ediyor. EVİNİ, ARABASINI, ARSASINI HATTA İNEĞİNİ SATAN VAR Bölgede yapılan araştırmalarda Türkiye\'de yasak olan kumarla Gürcistan\'ın Batum kentinde tanışanların çoğunun kumarın tutkunu haline geldiği belirtiliyor. Kumarhanelere ulaşımın kolay olmasının en büyük etken olduğu tutku ile vatandaşlar büyük kayıplar yaşıyor. Müşterilerinin neredeyse tamamına yakını Türk olan kumarhanelerde kazançlarını bırakanlar döndükleri Türkiye\'de kayıplarını telafi için kredi çekiyor, evini, arabasını, arsasını hatta ahırındaki ineğini bile satıyor. Gece hayatına kapılanların ise aile düzenleri bozuluyor, kimileri eşlerinden boşanma noktasına geliyor. RTSO MECLİS BAŞKANI: PARALAR KUMARA GİDİYOR, ÇOK YAZIK OLUYOR Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, artık \'Lazvegas\' olarak da adlandırılan Batum\'da kumara milyonlarca liranın gittiğini belirterek yaptıkları araştırmalarda ciddi sakıncalı durumlar tespit ettiklerini açıkladı. Ofluoğlu, \"Bazı insanlarımız Batum\'a özellikle kumar için gittiğini öğrendik. Kumar tutkusu oluşan insanlar büyük zararlar görüyor. Bu durum ailesini, işini etkileyecek hale geliyor. Bir tek maaşla geçinen adam sınırlı geliri olan kişiler çoluk çocuğunun rızkını gidip oralarda kumara harcıyor. Biz vatandaşlarımıza \'Çoluk çocuğunuzun ihtiyacı olan aile gelirinizi kumara vermeyin\' diyoruz. Burada bir denetim de olmalı. Kumar bağımlısı olan kişileri aileleri de denetlemeli. Bize öyle aileler geliyor ki \'Benim çocuğumum ayakkabısı, çantası yok ama eşim gidip kumar oynuyor\' diye şikayet ediyor. Bu olmaması gerekir. Bunun haricinde komşu ülkemizle turizm amaçlı ticaret amaçlı ilişkimiz olacak elbette. Bu kumar hastalığını önleyecek bir takım tedbirler almamız lazım. Bu paralar oralara gidiyor ve çok yazık oluyor\" dedi.