(Görüntülü Haber) Doğu Karadeniz’de sayıları artan ayılar, kameralı GPS ile takip edilecek

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında sayılarında artış gözlenen ayılar takibe alınacak. Artvin’in Şavşat ilçesinde 2 yıl süreyle uygulanacak proje ile kameralı GPS cihazı takılarak takip edilecek ayıların günlük yaşamları izlenecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. Çalışmada ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal, domuz türlerinde yüzde 10 dolayında artış gözlendi. Bölgede sayıları artan ayıların insanlara zarar vermemeleri için harekete geçildi. 4’Ü KAMERALI 34 VERİCİLİ TASMA KULLANILACAK Bölgede popülasyonunda artış tespit edilen ayıların takibi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürlüğü, ‘Büyük Karnivorların Yönetimi Projesi’ hazırladı. Artvin’in Şavşat ilçesinde uygulanacak proje ile kameralı GPS cihazı takılacak ayılar takibe alınacak. Proje de bölgeye 300 foto kapan kurulacak, 4’ü kameralı 34 vericili tasma kullanılacak. Takip edilecek ayıların kayıt altına alınacak günlük yaşamları üzerinden geliştirilecek proje ile insan-yaban hayvanı çatışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje 2 yıl süre ile uygulanacak. AYILARIN YAŞAMI KAYIT ALTINA ALINACAK Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’nci Bölge Müdürü Ahmet Usta, uygulayacakları proje ile büyük etoburların GPS cihazı ve foto kapanlarla izleneceğini, ayıların nerelere gittikleri, nasıl davrandıkları ve ne yediklerinin takibe alınacağını söyledi. Usta, şöyle dedi: \"Proje ile büyük etobur sınıfına giren hayvanlar için yönetim modeli belirlenecek ve popülasyonlarının sürdürülebilir düzeye ulaştırılması sağlanacak. Projeyle bölgede, insan-yaban hayvanı çatışmasının önüne geçilmesi ve uluslararası sözleşmelere uygun bir yaban hayatı yönetiminin tesis edilmesi hedefliyoruz. Bu projeyi Artvin ilinde uygulayacağız. Ayıların yaşamlarını kayıt altına alacağız. Özellikle arıcılar kovanlarına zarar veren ayılardan şikayetçi. Ekinlere verilen zararlarla ilgili şikayetler geliyor. 2 yıllık izleme çalışması sonrası ayı ve diğer yaban hayvanların hareketlerini kayıt aldıktan sonra planlamalarımızı ona göre yapacağız.\" Ayıların kendi alanlarında yaşamaya çalıştıklarını da ifade eden Usta, yaşam alanlarına müdahale edilmediği sürece bir sorun yaşanmadığını ekledi.