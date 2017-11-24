(Görüntülü Haber) Doğu Karadeniz’de kar esareti

Adem GÜNGÖR- Aytekin KALENDER- İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan soğuk havanın ardından başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon’un Tonya ilçesinde yağan kar, özellikle hayvancılıkla uğraşanları zor durumda bıraktı. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Rize’de, kapanan 15 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Artvin\'in Cankurtaran geçidinde kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, yolda kalırken, kentte 42 köy yolu da ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesinin ardından Doğu Karadeniz’de kar yağışı başladı. Trabzon’un Tonya ilçesinde etkili olan kar yağışı, özellikle hayvancılıkla uğraşanları zor durumda bıraktı. Gece boyunca aralıksız yağan karın kalınlığı, ilçeye bağlı birçok mahallede 40 santimetreyi buldu. İlçede hayvancılıkla uğraşan 17 yaşındaki Ramazan Erdoğan, koyunlarını doyurabilmek için çimenlerin üzerinde biriken karı kürekle açarak, koyunlarının otlamasını sağladı. Erdoğan, \"Kışa hazırlıksız yakalandık. Koyunların yiyeceği, yeterli değil. Ben de çimenleri açıp, koyunları otlatıyorum. Biz, koyunlarımızı çok seviyoruz. Önce onların doyması bizim için önemli\" dedi. ARTVİN’DE SÜRÜCÜLER, YOLDA KALDI Artvin’de de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka ilçeleri arasındaki 690 rakımlı Cankurtaran geçidinde, kara hazırlıksız yakalanan birçok sürücü, araçlarıyla yolda kaldı. Özellikle zincir kullanmayan TIR’ların yolda kalması, trafikte aksamalara neden oldu. Yolda kalan araçlar, kara yolları ekibinin yardımıyla yol kenarına çekildi. Bazı sürücüler de kendi imkanlarıyla araçlarına zincir takarak, yollarına devam etti. Kış şartlarında araba kullanmayı göze almayan birçok sürücü de araçlarını yol kenarına park ederek, yolun daha güvenli hale gelmesini bekledi. Bölgede yetkililer, kar temizleme çalışması başlatırken, buzlanmanın önüne geçmek için gerekli önlemleri aldı. Yağış dolayısıyla kentte 42 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. OTO KURTARICILARIN GECE MESAİSİ Bölgede etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, oto kurtarıcılık işi yapanlara ise olumlu yansıdı. Çevrede oto kurtarıcılık hizmeti verenler, yolda araçlarıyla kalan sürücüler için gece boyunca mesai yaparak, kazanç sağladı. Yolda kalan ve aracına kendi imkanlarıyla zincir takan 15 yıllık TIR şoförü Maksut Belli, yıllardır kış mevsiminde, bölgede benzer sıkıntılar yaşandığını belirterek, \"Cankurtaran’da çok çileli bir gece geçiriyoruz. Artık tünelin açılmasını istiyoruz. Bu çilenin sona ermesini istiyoruz” dedi. 15 KÖY YOLU KAPANDI Rize’nin yüksek kesimleri de soğuk havayla birlikte etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için bölgede çalışma başlatıldı. Kar yağışıyla özellikle Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı, 60 santimetreyi buldu.