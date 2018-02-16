(Görüntülü Haber) Doğu Ekspresi yolcularına Kars kaşarı ikramı

Bedir ALTUNOK/ARPAÇAY (Kars), (DHA)- KARS\'ın Arpaçay Belediyesi, Doğu Ekspresi treniyle kente gelen 500 yolcuyu Sarıkamış Garı\'nda karanfillerle karşılayıp Kars Garı\'na kadar eşlik etti. Halk ozanları Gültekin Bulutoğlu ve Bahattin Yıldız, vagonları tek tek gezerek misafirlere Kars\'ın kahramanlık türkülerini seslendirdi. Garda yolculara kete, kaşar peyniri, çorba ve çay ikramıyla ağırlayan Arpaçay Belediyesi, ilçenin tanıtım broşürünü dağıttı. Arpaçay Belediyesi\'nin karşılama organizasyonuna Ak Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksay, İl Genel Meclis Başkanı Necati Dallı, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç katıldı. Sarıkamış Tren Garı’na saat 19.00 sıralarında gelen yolculara karanfil dağıtan milletvekili ve belediye başkanları misafirlerle tek tek tokalaşarak “Hoşgeldiniz\" dedi. Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars’ın gezilip görülecek tarihi turistik mekanları ile şehitler diyarı Sarıkamış, yaz ve kış binbir güzelliği sunan Arpaçay Çıldır Gölü ve Kütük Ev, Ani Harabeleri, Kars Kalesi ve daha bir çok özelliğini bir bir anlatarak tanıtım yaptı. Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay da, “Sizleri şehrimizde görmekten son derece mutluyuz\" diyerek, Kars’ın tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra yöresel mutfak lezzetleri, misafirperverliği, havasıyla cezbedici özelliğe sahip bir il olduğunu ve Kars’a bir gelenin bu özelliklerle tanıştıktan sonra tekrar tekrar geldiğini anlattı. Yolcular da Kars’a geldikleri ve Doğu Ekspresi\'ni tercih ettikleri için kendilerine gösterilen bu sıcak ilgiden duydukları memnuniyetleri sık sık dile getirerek Milletvekili Beyribey ve belediye başkanlarına teşekkür etti. Doğu Ekspresi yolcularına bir de halk ozanı sürprizi yapıldı. Halk ozanları Gültekin Bulutoğlu ve Bahattin Yıldız, vagonları tek tek gezerek misafirlere Kars’ın kahramanlık türkülerini seslendirdi. Yolcuların tamamı cep telefonlarına kayıt yaparak halk ozanlarının Kars’ı, Arpaçay’ı ve Türkiye\'yi anlatan değişlerini eş dost ve akrabalarıyla paylaştılar. Yolcular aşıkların kahramanlık türkülerine alkış ve sesleriyle destek verdi. Kars Tren Garı’nda ise Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın giriş kapısına astığı \'Afrin operasyonunda Mehmetçiğimize dualarımızla destek oluyoruz\', \'Serhat Kars’ın Ebu-l Hasan Harakani diyarına hoşgeldiniz\' pankartlarıyla karşılanan yolcular gar binası içerisinde hazırlanan Kars’ın ve Arpaçay’ın yöresel mutfak lezzetlerinden tattılar. AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay misafirlere kendi elleriyle ikramda bulundu. Ezogelin çorbası, kaşar ve çeçil peyniri, Kars ketesi, lavaş ve çayın yanında tanıtım broşürünü dağıtan milletvekili Beyribey ve başkan Altay, Kars’ın misafirperverliğini kente gelen konuklara en iyi şekilde göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sarıkamış’tan Kars’a kadar gördükleri bu ilgi ve alakayı, misafirperverliği asla unutmayacaklarını söyleyen yolcular kendileriyle Kars’a kadar eşlik eden milletvekili, başkanlar ve diğer görevlilere teşekkür etti. Yolcular ayrıca, Kars’a özgü organik mutfak ürünlerini tattıklarını ve çok beğendiklerini de kaydederek Kars’ı birkaç gün gezdikten sonra güzel anılarla memleketlerine döneceklerini belirtti.