(Görüntülü Haber) Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, sıcak çorbalı karşılama

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ANKARA\'dan \'Doğu Ekspresi\' treniyle yaklaşık 26 saatlik yolculuk ardından Kars\'a ulaşan yolcular, türküler, sıcak çorba ve karanfillerle karşılandı. Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, tatilcilerin yanı sıra yabancı çok sayıda yolcuyla Ankara’dan hareket etti. Tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahı üzerinden dün akşam Kars Tren Garı’na geldi. AK Parti Kars İl Başkanlığı\'nın organizasyonu ile bir araya gruptakiler, trenin durması ardından vagonlardaki yolculara sürpriz yaparak karanfiller dağıttı.Karslı aşıkların eşliğinde gara giriş yapan yolculara, AK Parti Kars Milletvekili Beyribey, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve acente yetkilileri çorba ikram etti. Türkiye’nin dört tarafından Kars’a gelen yolcular akıma ayak uydurduklarını söyleyerek Kars’ta olmaktan duydukları memnuniyeti ve yolculuk esnasında yaşadıkları doyumsuz lezzete dikkat çekti. İstanbul’dan Kars’a uzanan yolculuğu anlatan Yeşim Akbaş, şöyle dedi: \"Buraya ulaşıncaya kadar çok güzel anılar geçirdik ve buradaki karşılama bizim için sürpriz oldu. Uzun zamandan beri Kars\'a gelme planımız vardı. Doğu Ekspresi çok popüler oldu. Arkadaşlarımız geldi, çok beğendiler, bize anlatılar tavsiye ettiler. Hayalimizi gerçekleştirmek için aile ve arkadaşlarımızla birlikte geldik.\" Konya’dan Kars’a gelen dağcılık ekibinin Doğu Ekspres’in en minik misafiri ise Kars yolculuğunu anlattı. Daha önce hızlı trene bindiğini anlatan minik misafirin trenin yavaş olduğundan şikayet etmesi çevredekilerin kahkahalarına neden oldu. AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, karanfil vererek karşıladıkları yolculara sıcak çorba ikramında bulunduklarını anlatarak şunları söyledi: \"Burada yöresel bir çorba ikramımız oldu, aşıklarımız yer aldı. Kars her gün başka bir noktaya gitmekte ve yükselmekte. Bunda tabii ki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan\'ın büyük katkıları var. Bu anlamda kendisine, Kars Milletvekilimiz Selahattin Beyribey\'e ve Kars Valimiz Rahmi Doğan\'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün 500\'ün üzerinde yolcu Kars\'a geldi ve iki gün Kars\'ı gezecekler. Kars\'a ekonomik katkıları da olacak. Türkiye\'nin her yerinden tüm insanlarımızı Kars\'ın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. Kars her yönden çok zengin bir şehir, bizler bu anlamda şehrimizle gurur duyuyoruz, elhamdülillah Kars iyi noktalara ulaştı ve bundan sonra daha da iyi olacak.\"