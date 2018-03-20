(Görüntülü Haber) Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANKARA\'dan başlayıp 25 saatlik yolculuk sonunda Kars\'a ulaşan Doğu Ekspresi, son yılların en popüler gezisi olarak büyük ilgisi çekiyor. Tren yolculuğu yapanların paylaştığı fotoğraf ve videolar nedeniyle ilginin büyüdüğü yolculuk, pek çok kişinin hayalini süslüyor. Antalya\'dan kasım ayından bu yana toplam 180 doğaseverin katıldığı 6 gezi gerçekleştiren profesyonel rehber ve dağcı Cuma gök, Doğu Ekspresi ile Kars\'a yolculuğun son iki yıldır büyük ilgi çektiğini söyledi. Ankara- Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi\'nin iki yıl önce zarar ettiği gerekçesiyle seferin kaldırılmasının düşünüldüğünü hatırlatan Cuma Gök, 25 saatlik yolculuğun masalsı bir yanı olduğunu ve yolculuğa ilginin sosyal medya aracılığıyla kartopu gibi büyüdüğünü söyledi. Gök, “Çok bakir bir coğrafyada 300\'e yakın tünelden giriş çıkış yapılıyor. Kar manzarası muhteşem. Tren göl ve nehir kenarlarından geçiyor. Fotoğraf tutkunları için müthiş manzaralar var\" dedi. TCDD Taşımacılık\'a ait bir hızlı tren olan Doğu Ekspresi\'nin güzergahının Ankara\'dan başlayarak sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurun, Kars olarak devam ettiğini belirten Gök, “Ankara\'dan Kars\'a 25 saatte ulaşılıyor. Tren yolculuğunun nostaljisi bu yolculuğun büyüsünü daha da artırıyor\" dedi. Cuma Gök, Kars gezisinde Kars Kalesi, Kars Arkeoloji Müzesi, UNESCO Dünya Miras Listesi\'nde yer alan Ani Antik Kenti, Kars Çayı üzerinde bulunan 16. yüzyıldan kalma Taş Köprü, Kars ve Ardahan sınırları içerisinde kalan 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü\'nün ziyaret edildiğini belirtirken, Doğu Anadolu Bölgesi\'nde bulunan en büyük tatlı su gölü olan ve kış mevsiminde buz tutan Çıldır Gölü\'nde atlı kızaklarla gezmenin ise geziye katılanların büyük ilgisini çektiğini anlattı. Gök, gezi kapsamında Sarıkamış\'ın da ziyaret edildiğini kaydetti. Yoğun talep nedeniyle Devlet Demir Yolları\'nın (DDY) vagon sayısının yetersiz kalması nedeniyle ek vagonlar konulduğunu sözlerine ekleyen Cuma Gök, Antalya\'dan onlarca gezginin bu geziye katılmak için sıra beklediğini kaydetti. Gök, çok fazla talep olması nedeniyle DDY\'nin gruplara belli kontenjan verdiğini de sözlerine ekledi.