(Görüntülü Haber) Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı, deprem felaketi senaryosuyla başladı

Yaşar ANTER- Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde 7-16 Kasım arasında 20\'ncisi düzenlenen \'Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı\' başladı. Tatbikatta, deprem felaketi sonrası arama-kurtarma faaliyetleri uygulandı. Bu sabah başlayan Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı\'nı, Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Bayraktar Gemisi Komutanı Yarbay Bülent Güngör de izledi. Tatbikattan önce ise Bayraktar Gemisi\'nde brifing verildi. Senaryoya göre, deprem felaketinde çekilen fotoğraf ve görüntüler, brifingde değerlendirilerek arama-kurtarma planlaması yapıldı. TCG Bayraktar Gemisi ve Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi\'ne, Marmaris Gümrüklü Limanı\'ndan acil yardım malzemeleri yüklendi. TCG Bayraktar Gemisi\'nde kurulan afete müdahale kriz merkezi tarafından yönlendirme yapılarak, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'na intikal sağlandı. Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları helikopterleriyle afetzedelerin tahliyesi yapıldı. Helikopterlerle, Bayraktar\'a taşınan yaralılar ameliyata alındı. Yardım malzemeleri afet bölgesine taşınarak, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tatbikatla, askeri eğitimlerde afet zararlarının azaltılması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma yapılması, kısa sürede hayat kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmaların yerinde tespitinin amaçlandığı belirtildi. Tatbikata öğle saatlerinde depremin yaşandığı bölgeye sağlık, güvenlik ve ilk yardım ekiplerinin çıkarma yapmasıyla devam edilecek. 20 yıl önce başlatılan \'Doğu Akdeniz-2017 Tatbikatı\'na çeşitli birimlerden 3 bin 500 personelin katıldığı belirtildi. Türkiye\'nin ev sahipliğindeki tatbikatta; NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, ABD, Bulgaristan, İngiltere, Romanya deniz kuvvetleri unsurları ile Türkiye\'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurları görev alıyor.