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(Görüntülü Haber) Doğan Medya'da devir teslim töreni (2)(HD)

Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA - DOĞAN Medya'da devir teslim töreni düzenlendi

09 Nisan 2018 16:04

Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA - DOĞAN Medya\'da devir teslim töreni düzenlendi. Bağcılar\'daki Hürriyet Gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan\'a, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi. Daha sonra tören devir teslim törenine geçildi. Törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ile aileler katıldı. Törende ilk olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila konuştu. Bila, devrin her iki aile için hayırlı olmasını diledi. Aydın Doğan ise, \"Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır\" diye konuştu. Yıldırım Demirören de, \"Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız\" şeklinde konuştu. Tören sonunda Yıldırım Demirören ve Meltem Demirören Oktay tarafından Aydın Doğan\'a çiçek verildi. Törenin ardından Aydın Doğan, Yıldırım Demirören tarafından uğurlandı.

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