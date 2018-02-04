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(Görüntülü Haber) Doğa sporları tutkunları 8'inci Aydos Patika Koşusu'nda yarıştı

İSTANBUL, (DHA) – Kartal Belediyesi ve Team Kronos işbirliği ile 8’nci Aydos Patika Koşusu'nda doğa sporları tutkunları bir araya geldi

04 Şubat 2018 19:18

İSTANBUL, (DHA) – Kartal Belediyesi ve Team Kronos işbirliği ile 8’nci Aydos Patika Koşusu\'nda doğa sporları tutkunları bir araya geldi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, önümüzdeki yıl katılımı daha da artırmayı düşünüyoruz\" dedi. İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Dağı’nda, kıyasıya mücadele içerisinde geçirilen etaplara 450 sporcu katıldı. Kartal Belediyesi 8’nci Aydos Patika Koşusu\'nda bisiklet, koşu ve kombine kategorilerde yarışıldı. Birçok sporcunun katıldığı etaplarda kıyasıya mücadele göze çarparken, erkekler kombinede birinci Selçuk Sabuncu, ikinci Fuat Akış, üçüncü Fatih Topçu oldu. Kadınlar kombinede ise sadece Leyla Koşma birincilik elde ederek kürsüde tek kaldı. “KARTAL BELEDİYESİ OLARAK SPORA DESTEK OLUYORUZ” Zorlu parkurların ardından kürsüye çıkanlara ödüllerini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen takdim etti. Türkmen, ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada ise, “Yine geçen hafta bir koşumuz vardı. Kartal Belediyesi olarak sürekli spora destek oluyoruz. Sağ olsun genç arkadaşların katılımı çok. Onlarında ödüllerini takdim ettik. Bir daha ki sene bu görüntüyü daha da fazlalaştırarak yoğunluğu artırmayı düşünüyoruz” dedi. Kombine erkeklerde birinci olan Selçuk Sabuncu, hem koşu hem de bisiklet parkurunda birinci olduğunu hatırlatarak, “Zorlu bir yarıştı. Aydos zaten İstanbul’un en yüksek tepesi. Etapların ise ciddi iniş ve çıkışları var” ifadelerini kullandı.

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