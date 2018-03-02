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(Görüntülü Haber) Doç.Dr. Gökoğlu: Akdeniz'de tehlikeli köpek balığı yok

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi'nden Doç

02 Mart 2018 15:52

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi\'nden Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz\'deki köpek balığı türlerinin tehlikeli olmadığını belirterek, \"Bizim sularımızda tehlikeli tür yok. Herkes rahat denize girebilir\" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz\'de bulunan köpek balıklarının çok fazla yavru vermediğini söyledi. Yumurtadan çıkan yavruların çok küçük olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, \"Yavrular istavrit büyüklüğünde. İstavrit büyüklüğünde bir balığı hiçbir av aracı seçmez, avda tutulur. Köpek balıkları az yavru veriyor ve yavruları da ufak bireyler olduğu için kolay yakalanabiliyor. Akdeniz\'de bazı köpek balıklarının nesli giderek azalan türler arasında yer alıyor. Bazı türler yok olma aşamasına geldi. Balıkçıları eğitip bunları yakaladıkları tekrar doğaya bırakmasını sağlamak lazım\" diye konuştu.

Akdeniz\'deki köpek balığı türlerinin tehlikeli olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Gökoğlu, \"Saldırı vakası Türkiye kıyılarında hiç duyulmamıştır. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Dalış yaparken neredeyse onlarla birlikte dalıyoruz. Bizim sularımızda tehlikeli türler yok. Herkes rahat denize girebilir\" dedi.

BALON BALIĞI SIKINTISI

Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz\'e son zamanlarda sıklıkla görülen balon balığının ise balıkçılara sıkıntı yarattığını söyledi. Balon balığının sokmadığını ancak karaciğeri ve gonatlarının yenilmesi durumunda zehirlediğini belirten Doç. Dr. Gökoğlu, \"Tutulduğu zaman parmaklarınızı balon balığına kaptırırsanız kesinlikle koparır\" dedi. Kızıldeniz orijinli olup Akdeniz\'de görülmeye başlanan aslan balığının bir türü, taş balığı ve iskorpit ailesinden bir türün dokunulduğu zaman risk oluşturduğunu anlatan Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, körfezde ise tespit edilen 7 tür balon balığı olduğunu söyledi.

AKDENİZ\'DEN KIZILDENİZ\'E GEÇENLER DE VAR

Akdeniz kıyılarında bulunan bazı türlerin ise Kızıldeniz\'e geçtiğini kaydeden Doç. Dr. Gökoğlu, deniz kestanesinin bir türü ile kefal, çipura ve levreğin yine Kızıldeniz\'e geçen türler arasında olduğunu aktardı. Bazı türlerin ise Kızıldeniz\'den gelen baskın türler nedeniyle Akdeniz\'in daha derin sularına gittiğini kaydeden Doç. Dr. Gökoğlu, mercan ve yerli lokumun derinlere kaydığını vurguladı.

ANTALYA KÖRFEZİ\'Nİ ÇİZGİLİ GIRT GIRT SARDI

Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, yakın zamanda Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz\'e geçen çizgili gırt gırt balığının, olta balıkçılarının en fazla tuttuğu balık çeşidi arasında yer aldığını söyledi. Çıkardığı ses nedeniyle gırt gırt balığı olarak bilinen bu balık hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gökoğlu, balığın ufak, kılçıklı ve sert pullu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gökoğlu, \"Dışarıdan gelen her tür, ekosistem üzerine baskı yapar. Güçlü türler dayanabilir. Son dönemde müthiş şekilde arttı. Doğu Akdeniz ekosistemi bu egzotik göçler nedeniyle çok değişiyor\" dedi.

Amatör balıkçılar ise son zamanlara kadar daha çok izmarit balığı tuttuklarını, bunun yerine artık kovalarını gırt gırt balığı ile doldurduklarını söyledi.

 

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