(Görüntülü Haber) Doç. Dr. Özlenen Özkan: Eşimden çok şey öğreniyorum

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, yüz, çift kol ve rahim nakliyle dünyanın tanıdığı ünlü bir cerrah olan eşi Prof. Dr. Ömer Özkan\'ın önce hocası, sonra eşi olduğunu söyledi. Doç.Dr. Özlenen Özkan, eşi Prof. Dr. Ömer Özkan\'ın, ilk tanıştıkları günden bu yana idolü olduğunu belirtti. Doç.Dr. Özkan, \"Çünkü hakikaten işinde çok iyi ve akıllı bir cerrah. Vicdanlı bir insan. Çok şey öğrendim ondan ve hala öğreniyorum\" dedi. \'BİZE İLHAM VEREN ÖMER HOCA\' Eşi ile birlikte aynı ortamda çalışmanın zaman zaman soruna yol açmasına karşın o sorunlarla baş edebilmeyi öğrendiğini belirten Doç. Dr. Özlenen Özkan, şöyle devam etti: \"Elbette arka planda kalmam gerektiği zamanlar oluyor. Ama bundan çok mutsuzluk duymuyorum. Çünkü hakikaten bize ilham veren bir insan. Ona her zaman çok şey danışıyorum. Elbette zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Problem yaşayabiliyoruz ama baş etmeyi öğrendim zamanla. İşyerinde ve evde tabii ki roller farklı ama işyerinde tabii ki öncelikle hocam.\" \'2 AYRI EKİP OLARAK ÇALIŞIYORUZ\' Kompozit doku nakillerinde 2 ayrı ekip olarak çalışmak gerektiğini anlatan Doç. Dr. Özlenen Özkan, “Hastanemiz dışında kompozit dokuyu alan bir ekibin başında Ömer hoca var. Bir ekip de burada alıcı hastayı hazırlamak zorunda, zaman kaybetmeyelim diye. Vericinin başında Ömer hoca var, alıcının başında ben varım. Bize oradan sinyal geliyor, \'Evet hasta iyi, başlayabilirsiniz\' şeklinde. Biz de o ekip gelinceye kadar alıcıyı hazırlamaya başlıyoruz. Yeni yüz ya da kolların yerleştirileceği bir ortam hazırlıyoruz. Ben de o ekibin başında oluyorum\" dedi. \'AMELİYATHANEDE ZAMAN ZAMAN BANA BAĞIRABİLİYOR\' Ameliyatta zaman zaman Prof.Dr. Ömer Özkan\'ın kendisine bağırabildiğini belirten Doç.Dr. Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bunu hiçbir şekilde duygusal anlamda yorumlamıyorum. Gerektiği yerde bağıracak. Gerekmediği zaman bile bağırabiliyor. Çünkü hakikaten zor bir iş yapıyoruz. Elimizin altındaki malzememiz insan. Bazen çok hızlı olmamız gerekiyor. Hata affetmiyor. O açıdan gergin zamanlarımız olabilir. Elbette benim de çok zor zamanlarım oluyor, ama önemli olan onu çok etrafa yansıtmamak. Ömer hoca çok zor bir insan değildir. Pratiktir, hızlıdır. Ama zaman zaman tabi ki insanlar gerilebiliyor doğal olarak.\" \'MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN BİLE ÇOK ANLAŞILMAYAN BİR İŞ YAPIYORUZ\' Yaptıkları işin çok farklı olduğunu kaydeden Doç.Dr. Özlenen Özkan, “Çünkü dünyada çok az yapılan bir iş. Çok anlaşılmayan bir iş, belki meslektaşlarımız tarafından bile\" dedi. Gerçekleştirdikleri kompozit doku nakliyle bir insanın hayat kalitesini artırdıklarını aktaran Doç. Dr. Özlenen Özkan, “Biz bunu o kadar net görüyoruz ki. İnsanlar sokağa çıkamazken sokağa çıkıp kendine eş bile bulabiliyor, çocukları oluyor. Buna vesile olmak çok güzel bir şey\" diye konuştu. Gelecekle ilgili plan ve hayallerinden söz eden Doç.Dr. Özlenen Özkan, “Şu an ben immünoloji doktorası yapıyorum. Bundan sonraki hedefimiz bu nakilleri daha kaliteli, belki daha az ilaçlı belki de ilaçsız hale getirmek için çalışmalar yapmak. İnşallah bunu Ömer hoca ve ekibimizle beraber yapmayı istiyoruz\" dedi.