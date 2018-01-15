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(Görüntülü Haber) Dizi çekimine giden kamyon devrildi ; 1 ölü,1 ağır yaralı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer'de dizi çekimine giden kaymonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı

15 Ocak 2018 17:34

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer\'de dizi çekimine giden kaymonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde\'deki kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir dizinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Feci kazada sürücü Kemal Bozdoğan (40 hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılması sırasında trafik bir süre durdu.

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