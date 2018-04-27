T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Diyarbakır'daki tarihi mekanlara ziyaretçi akını

Canan ALTINTAŞ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Merkez Sur ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında hendek-barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen 6 Mahalledeki bölgede çalışmalar nedeniyle yasak devam ederken, başta Hz

27 Nisan 2018 14:55

Canan ALTINTAŞ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR\'ın Merkez Sur ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında hendek-barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen 6 Mahalledeki bölgede çalışmalar nedeniyle yasak devam ederken, başta Hz.Süleyman Cami ve tarihi iç kale yapılan restorasyon çalışmasından sonra ziyaretçi akınına uğradı. Havaların ısınmasıyla birlikte, yerli ve yabancı turist akınına uğrayan iç kale ve Hz. Süleyman cami ve türbesine gelenler hem türbeyi ziyaret ediyor, hem de piknik yapıyor. Sur ilçesinde Aralık 2015 yılında yaşanan operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle 16 ay kapalı kalan Sur ilçesindeki bazı tarihi mekanlarda yapılan restorasyon çalışmasından sonra söz konusu mekanlar yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihi İç kale, Hz. Süleyman cami, Gazi caddesi ve Melik Ahmet caddelerinde yapılan restorasyonlar tamamlanırken, ilçeye ziyaretçi akını da sürüyor. Yerli ve yabancı turistlerinde uğrak yeri haline gelen Sur ilçesine gelen vatandaşlar, Gazi caddesinde çalan müziklerin eşliğinde halaylar çekerken, Hz. Süleyman ve 27 Sahabenin türbelerinin bulunduğu tarihi iç kalede yoğunluk ve izdiham oluşuyor. Ziyaretçiler cami ve türbeleri ziyaret ederken, bazı ziyaretçilerin ise tarihi iç kale çevresinde yeşil alanlarda piknik yaptıkları görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞ DİYARBAKIRDHADİYARBAKIR Merkez SurKasımMahalledekiHz Süleyman CamiHavalarınHz SüleymanSurAralıkBakanlığıGaziMelik AhmetYerliSahabeninZiyaretçiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24