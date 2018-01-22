(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 'Zeytin Dalı Hareketi' için eller semaya açıldı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terörist gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Hareketi\' için Diyarbakır\'da yatsı namazı sonrasında dualar okundu. Diyarbakır Müftülüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Hareketi için Sur ilçesindeki 27 sahabe kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Camii\'nde dua programı düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrin operasyonun başlamasıyla tüm camilerde sabah ve yatsı namazının ardından Fetih Suresi\'nin okunacağı kararı alması üzerine Hz. Süleyman Cami\'inde önce Fetih Suresi okundu. Surenin okunmasının ardından cami imamı, Zeytin Dalı Hakeretı\'nda operasyona katılan Mehmetçik ve ÖSO güçlerine dualar okudu.