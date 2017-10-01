(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 58 kişiye 290 bin lira para cezası kesildi

DİYARBAKIR, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü\'nce cuma günü ülke genelinde eş zamanlı yapılan kaçak bahis operasyonunda, Diyarbakır\'da da polis ekiplerinin 58 kişiye 290 bin lira para cezası kestiği açıklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yasa dışı bahis oynatılması suçu ile etkin mücadele edilmesi amacıyla 81 ilde yapılan denetim kapsamında il genelinde yasa dışı bahis olaylarına yönelik tespit edilen 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: \"İl merkezinde, 16 işyerinde 16 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 53 müşterinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulmuş, 53 müşteriye 7258 sayılı Kanunun 5/d bendi gereğince kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 265 bin TL idari para cezası uygulanmış, 25 adet hard disk, 2 adet dizüstü bilgisayar, 18 adet yazıcı, 62 adet kupon çıktısı ve 9 bin 455 TL paraya el konuldu. Bismil ilçesin ise 3 işyerine 4 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 5 müşterinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulmuş, 5 müşteriye 7258 sayılı Kanunun 5/d bendi gereğince kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 25 bin TL idari para cezası uygulanmış va 3 adet bilgisayara el konulmuştur. Ayrıca işyerlerinde bulunan şahısların yapılan genel bilgi toplama sorgulamasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın ülma veya taşıma ve bulundurma suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanmıştır.\"