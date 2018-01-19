(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da yankesicilik ve kapkaç anları kamerada

Canan ALTINTAŞ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da bir çok noktadaki duraklarda gizlenen polis güven timleri, bir yankesiciyi suç üstü yakalarken, bebeğiyle yürüdüğü sırada boynundaki 3 bin liralık altın kolyesini kapkaç yapan zanlıyı da kısa sürede belirledi. Yaşanan hırsızlık olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timleri, halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs ve minibüs duraklarında meydana gelen yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı aldığı sıkı tedbirlerini sürdürüyor. Güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere, bu suçlara karşı faili meçhul olayların aydınlatılması ve faili firarların yakalanmasına yönelik çalışmaları da yürüten timler, dönüşümlü olarak duraklarda bekleyerek şüpheli şahısları yakın takibe alıyor, yankesicilik olaylarını da böylece önlemeye çalışıyor. 13 Ocak günü saat 16.45 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Ofis Ekinciler Caddesi üzerinde otobüs bekleyen bir kadının cebinden cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalındığını gören güven timleri harekete geçti. Timlerin suç üstü yakaladığı yaşı küçük M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından resmi işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Bağlar ilçesi Fatih Caddesinde bebeğiyle yürüyen N.E.\'nin boynundaki 3 bin lira değerindeki altın kolyesini arkasından yaklaşan bir kişi boynundan kopararak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Polisin kısa süreli çalışmasının ardından yakalanan B.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, her iki olay da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.