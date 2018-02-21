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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 15 el yapımı patlayıcı bulundu

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kullanılmayan bir evde yapılan aramada 15 el yapımı patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

21 Şubat 2018 21:15

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kullanılmayan bir evde yapılan aramada 15 el yapımı patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir başka eve yapılan operasyonda ise 6 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekât, terörle mücadele ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 400 polis katıldı. Kentte 4 merkez ilçede düzenlenen operasyonda, polisler uyuşturucu tacirlerinin kullandığı adreslere baskın düzenledi. Bağlar ilçesi Kaynertepe 235 Sokak\'ta kullanılmayan bir eve düzenlenen operasyonda, 6 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve çevresinde yapılan aramada, poşetlerde kullanıma hazır uyuşturucu bulundu. Operasyon kapsamında bir başka kullanılmayan eve giren polisler, burada yaptıkları aramada ise 15 el yapımı patlayıcının yanı sıra gübre ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Eve gelen bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri geniş kapsamlı çalışma yaparak, delil topladı. Ele geçirilen malzemeler ile deliller incelenmek üzere emniyete gönderildi. Kentteki operasyonlarını sürdüren polis, yol üzerinde kendilerini izleyen çocuklara tatlı alıp ikram etti.

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