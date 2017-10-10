(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da piyasa değeri 3 milyon lira olan eroin ele geçİrildi

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde karayolu üzerinde önlem alan polisin durdurduğu canlı hayvan yüklü kamyonda yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan 57 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Van ve Diyarbakır polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 80 koyun ile bu koyunları taşıyan kamyona el konuldu. Diyarbakır ve Van Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler bu gece gerçekleştirdikleri operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vurdu. Bir süredir uyuşturucu tacirlerini teknik takibe alan polis, Van\'dan İstanbul\'a sevkiyat yapacağı bilgisine ulaştı. Bugün saat 21.00 sıralarında ortaklaşa düzenlenen operasyonla; Van\'dan İstanbul\'a canlı hayvan götüren şüpheli kamyon, Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde karayolu üzerinde önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik dedektör ve polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, şoför koltuğunun arkasına zula tabir edilen gizli bölmede 100 paket halinde 50 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. İstanbul\'a giden kamyonda ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili kamyon sürücüsü ve koyunların sahibi olmak üzere 2 kişi gözaltına alınırken, kamyon ve kamyonda bulunan 80 koyuna da el konuldu. Konu ile ilgili operasyon sürdürülüyor.