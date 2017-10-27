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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da peşmergeler için gıyabi cenaze namazı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'yle çıkan çatışmada ölen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kılındı

27 Ekim 2017 20:36

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, Irak ordusu ve Haşdi Şabi\'yle çıkan çatışmada ölen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) bağlı peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere bir araya geldi. Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki Ofis Camii\'nde, Irak ordusu ve Haşdi Şabi\'yle çıkan çatışmada ölen peşmergeler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Partililer ve STK temsilcileri, namaz sonrası Kürtçe dua ettikten sonra dağıldı.

 

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