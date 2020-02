(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da, Özel Harekat polisleri Afrin'e uğurlandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Özel Harekat polisleri, düzenlenen törenle, kesilen kurbanlar ve okunan dualar eşliğinde Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere, kentten uğurlandı. Silvan karayolu üzerindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak Özel Harekat polisleriyle yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Vali Güzeloğlu bir konuşma yaptı. Vali Güzeloğlu konuşmasında, şunları söyledi: \"Sizler, bu büyük devletin ve milletin sonsuza kadar payidar olması, şanlı bayrağımızın semalarda bağımsız ve özgür olarak dalgalanması, ezanımızın semalardan hiç dinmemesi adına, bu büyük emaneti ve bu kararlılığı her noktada temsil etmek ve inşallah muzaffer eylemek adına bir sefere çıkıyorsunuz. Bizler bir büyük medeniyetin ve geçmişin temsilcileri olarak, tarihin her döneminde adaleti, hakkı, bu noktada barışı ve esenliği temin eden, her noktada mağdurun, mazlumun yanında yer alan ve hakkı tutup kaldıran bir büyük milletiz. Bu uğurda nice şehitleri ve kahramanları kara toprağa, gül bahçesine girercesine yolcu eylemişiz. Rabbim tüm şehitlerimizin razı olsun, makamları cennet ve inşallah Peygamberimiz komşuları olsun. Bu imanla, bu kararlılıkla yetişen, annesinden helal sütü alan, babasından hayır duası alan her bir evladı, bu değerlerin, devletin ve milletin bekasının sarsılmaz, yorulmaz bekçileridir. Hepiniz ve hepimiz bu değerler uğruna hayatını feda etmek ve eylemek üzere ant içmişiz. Ülkenin içinde ve dışında son hain etkisiz hale getirilene kadar devlet ve millet düşmanları bu noktada devletin ve milletin kararlılığı karşısında yok olana kadar bu mücadelede sonsuza kadar bir kararlılığı temsil etmekteyiz.\" Türk milletinin muzaffer bir millet olduğunu ifade eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Bilin ki; bu yolculuk, sizden önceki ecdadımızın, ceddimizin çıktığı seferlerin yolculuğudur. Bilin ki; bu temsil ettiğimiz kararlılık, bu ülkenin her bir köşesinde bulunan ve bu ülkenin her bir köşesinde anılan kahramanların yoludur. Biz hayatı, bu değerler uğruna feda ederek büyüyen, güçlenen ve bu kararlılığıyla, sarsılmaz imanıyla büyük olan bir milletiz. Herkes şunu bilmeli ki; bu büyük devlet ve millet, şartları ne olursa olsun, bu değerler uğruna ve sadece kendimize ait olmayan insanlık değerleri adına da bunu göstermekten kaçınmayan ve Allah\'ın izniyle de bütün bu kararlılığıyla muzaffer olan bir büyük milletiz. Rabbim bu değerler uğruna bugüne kadar içinde bulunduğumuz kahraman teşkilatımız dâhil şehit olan bütün şehitlerimizden razı olsun, onları yetiştiren anne ve babalardan razı olsun\" dedi. Konuşmalarının ardından Vali Güzeloğlu ve protokol üyeleri, polislere Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Daha sonra kurban kesimi yapılarak, okunan duanın ardından Özel Harekat timleri, bölgeye uğurlandı.