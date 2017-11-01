(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da okul çevresinde narkotik denetimi

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde bulunan polis, şüpheli kişiler, okul servisleri ve şoförleri üzerinde de kimlik kontrolü ile arama yaptı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimde bulundu. Yenişehir İlçesi Süleyman Demirel Eğitim Kampüsü\'ne gelen narkotik polisi, okul çevresinde şüpheli aradı. Okul servis araçları üzerinde de uygulama yapan narkotik polisleri, servis şoförlerini de inceledi. Polislerin kampüs çevresinde gezdiğini gören yaşları 9 ile 12 arasında değişen çocuklar, yanlarına gelerek, ne aradıklarını sordu. Polis ekipleri de çocuklara, \"Sizlerin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla okul çevresinde uyguma yapıyoruz\" diye karşılık verdi. Bunun üzerine öğrenciler, tanık oldukları bazı kişilerin nasıl uyuşturucu kullandıklarını anlattı. Polis ise çocuklara, bu tür olaylara tanık olmaları halinde önce oradan uzaklaşmalarını, konuyu öğretmenlerine, daha sonra da öğretmenle birlikte 155\'e bildirmelerini istedi. Kampüs alanındaki okulla ilgisi olmayan şüpheli kişiler, kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulamaların kent ve ilçe merkezinde bulunan tüm okul çevresinde sürekli devam edileceği belirtildi. Öğrenciler, uygulama yapan polise, düzenledikleri uygulamalardan memnun olduklarını iletti.