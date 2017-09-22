(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da öğrenci servisiyle minibüs çarpıştı: 3'ü öğrenci 7 yaralı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da öğrenci servis aracı ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3\'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.



Merkez Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi 225\'nci Sokak\'ta seyir halindeki okul servis aracı ile şehir içi yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Yolcu minibüsünün çarpışma sonrası park duvarına çarparak durmasından sonra, çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada 3\'ü öğrenci 7 kişi yaralanırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan okul servis aracında 7 öğrencinin bulunduğu öğrenilirken, kaza haberinin duyulması üzerine öğrenci velileri kaza yeri ve hastanelere giderek çocuklarının durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.