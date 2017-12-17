(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da Kudüs'e destek mitingi

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR Dava Partisi (Hüda-Par) tarafından Diyarbakır\'da düzenlenen Kudüs\'e destek mitingine binlerce kişi katıldı. Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi temsilcilerinin de katıldığı mitingde bir konuşma yapan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin\'in başkentinin Doğu Kudüs değil, Kudüs\'ün bütünü olduğunu söyledi.



Hür Dava Partisi, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek amacıyla Diyarbakır\'da \'Kudüs\'ü sahipleniyoruz\' mitingi düzenledi. İstasyon Meydanı\'nda düzenlenen mitinge Hamas temsilcisi Sabi Ebu Zuhri ile Filistin İslami Cihad Hareketi temsilcisi Müin El Rıfai de katıldı. Kürtçe, Türkçe, Arapça ve İngilizce pankartların açıldığı mitinge katılanlar sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.



EL RIFAİ: YAŞANAN SON OLAYLARDA 3 BİN KİŞİ YARALANDI 11 KİŞİ ÖLDÜ



Kuran-ı Kerim okunmasının ardından mitinge bir konuşma yapan Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Muin El Rıfai, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda 3 bin Filistinli\'nin yaralandığını, 11 kişinin ise öldürüldüğünü belirterek, \"Selahaddin Eyyubi\'nin torunları olarak, Kudüs\'ten Haçlı ordularını nasıl çakırdıysanız, bugün de meydanları doldurup, siyonistleri, Yahudileri Aksa\'dan inşallah çıkaracaksınız. Kudüs sizleri bekliyor Selahaddin Eyyubi\'nin torunları. ABD Başkanı\'nın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti tanıma kararı tüm Müslümanlar ve Hıristiyanların mukedaslarına savaş ilanıdır ve Mekke ile Medine\'yi işgal kararıdır\" dedi.



ZUHRİ: MÜSLÜMANLAR TRUMP\'I AFFETMEYECEK



Daha sonra toplanan kalabalığa konuşan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise müslümanların ABD Başkanı Donald Trump\'ı hiçbir zaman affetmeyeceğini belirterek, \"Bizler, Diyarbakır meydanından Trump\'a şunu söylüyoruz; senin hiçbir kıymetin Müslümanların yanında yoktur. Bu meydanda aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu\'ya ise şunu söylüyoruz; ey Netanyahu çok fazla sevinme, Selahaddin Eyyubi\'nin torunları yoldadır. Bizler Trump\'ın kararını yok etmek için çalışmıyoruz. Bilakis Kudüs\'ü İslam\'ın başkenti yapmak için çalışıyoruz. Bizler bu özgürleştirme hareketinde yalnız değiliz, siz Selahaddin Eyyubi\'nin torunları olarak bizimle Kudüs\'ü özgürleştireceksiniz\" diye konuştu.



YAPICIOĞLU:FİLİSTİN\'İN BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS DEĞİL, KUDÜS\'ÜN BÜTÜNÜDÜR



Mitingin kapanış konuşmasını yapan Hür-Dava Partisi Genel Başkanı Zekeria Yapıcıoğlu ise İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, \"İslam İşbirliği Teşkilatı geçtiğimiz günlerde toplandı. 57 üyeden 48\'i temsilci gönderdi. Bazı kararlar aldılar. Bunlardan bir kısmı elbette olumluydu. Amerika\'nın Kudüs ile ilgili aldığı kararı gayrimuşru gördüklerini dile getirdiler. Bunlar hepsi güzel gelişmeler. Ama oradan çıkan kararda her ne kadar kemeraların karşısında Filistin\'in başkentinin Kudüs olduğunu söyleseler de, aslında basına verdikleri metinlerde başkentin Doğu Kudüs olduğunu söylüyorlar. Biz de diyoruz ki, Filistin\'in başkenti Doğu Kudüs değil, Kudüs\'ün bütünüdür. Sadece Filistin\'in başkenti Doğu Kudüs\'tür diyenler; Siz Kudüs\'ün batısını siyonizme terk ederseniz, siyonistlerin işgal ettiği diğer toprakları onlara terk ederseniz, yarın kendi başkentinize bile sahip çıkamayacaksınız.\" diye konuştu.



DİPLOMAT KILIKLI SİYONİSTLERİ ÜLKENİZDEN SINIR DIŞI EDİN



İslam ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:



\"Bize silah satıyorlar, sattıkları silahlarla birbirimizi öldürüyoruz. Ey İslam ümmeti, bu gaflet uykusundan uyanın. Sorunlarımız var, ama bu sorunlarımızı adalet temelinde çözmemiz gerekiyor. Biz adaletten uzaklaştığımız için birbirimize düştük. Bu durumdan çıkarak yeniden kardeş olacağız. İslam ülkelerini yönetenlere seslenmek istiyorum; sizlerin birinci önceliğiniz adalet olsun. Düşmanınıza bile adaletle davranmak zorundasınız. İslam ülkeleri olarak İsrail\'i bir devlet olarak görmekten vazgeçin. Onlarla ticari, diplomatik, askeri ilişkilerinizi kesin. Ülkenizde varsa diplomat kılıklı siyonistleri derhal sınır dışı edin. Sizi, o siyonist terör şebekesi nezdinde temsil etmeniz için gönderdiğiniz elçileriniz, diplomatlarınız, çalışanlarınız varsa, onları derhal geri çekin. Siyonistlerin işgali altındaki bütün havaalanlarına inecek ya da oradan kalkan uçaklara hava sahanızı kapatın. Kendi ülkenizdeki kanunları değiştirin. Siyonizmin terör olduğunu kanunlarınıza yazın. Onlar sizin topraklarınıza ayak basarak kirletmesinler.\"