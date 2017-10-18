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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da korkutan yangın

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde bir binanın 7'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

18 Ekim 2017 22:09

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar İlçesi\'nde bir binanın 7\'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiyi hastanede tedaviye alındı.

Kayapınar İlçesi Gaziler Semti\'ndeki Ömeroğlu Sitesinde bulunan bir binanın 7\'nci katındaki dairede, bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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