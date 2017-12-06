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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da inşaatta iş kazası: 2 yaralı

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, bir inşaatta beton döken mikser pompasının kırılan parçasının altında kalan 2 işçi yaralandı

06 Aralık 2017 20:51

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, bir inşaatta beton döken mikser pompasının kırılan parçasının altında kalan 2 işçi yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi Dicle semtindeki Ahmed Arif Caddesi üzerinde yapımı süren inşaatta meydana geldi. İki işçi, beton döken mikserin kırılan pompa parçasının altında kaldı. Bölgeye polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, pompanın altında kalan işçiler Müslüm Baran ile Tayfur Özel\'i kısa süreli çalışmanın ardından kurtardı. Yaralı işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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