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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan bina ve yanındaki 2 bina boşaltıldı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın, merkez Bağlar ilçesinde dün gece 6 katlı binada meydana gelen sarsıntı ve ardından meydana gelen çökmeler paniğe neden oldu

10 Mayıs 2018 17:47

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın, merkez Bağlar ilçesinde dün gece 6 katlı binada meydana gelen sarsıntı ve ardından meydana gelen çökmeler paniğe neden oldu. Bu bina ve yanında bulunan 2 bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yapacağı incelemenin ardından hazırlanan raporla binaların yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186\'ncı sokakta bulunan 6 katlı Güllü Apartmanı\'nda dün sarsıntı ve bina boşluğunda çökme yaşandı. Sesler üzerine evlerinden çıkan aileler, durumu yetkililere bildirdi. Tedbir amaçlı olarak bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu bina kontrollü olarak boşaltılırken, binanın yanında bulunan 2 bina da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Büyükşehir Belediyesi bağlı zabıta ekipleri, bugün binanın yanından geçen sokakları şeritlerle trafiğe ve yaya geçişlerine kapattı. Bina çevresinden kimsenin geçmesine izin verilmezken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne bağlı bir ekibin ise binada inceleme yapacağı öğrenildi. Ekipler, binada yapacakları incelemenin ardından hazırlayacakları raporla yıkılıp yıkılmayacağını netleştirecek.

Bina sakinlerinden Ata Daşyürek, mağdur olmayacak şekilde çözüm bulunmasını istediklerini söyledi. Daşyürek, \"Yıkılmayacaksa eğer bu kadar insan sokağa atılmasın. Gidecek bir yerim yok. Binalar ile ilgili karar verilene kadar biz nerede kalacağız?\" dedi.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir ise aileler için binaların tehlike arz ettiğini ve dün geceden bu yana tahliye edildiklerini söyledi. Demir, “Aileler akrabalarında geceyi geçirdi. Şu an onlar için tehlikeli. Devletin bu konuda yardımcı olmasını istiyorum. Zabıtalar ve çevre koruma önlemleri alındı. İnşallah güzel bir sonuç alınır. Bu insanlar mağdur olmaz\" diye konuştu.
 

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