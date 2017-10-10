(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da cezaevi firarisi kaçtı, polis kovaladı

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, polisin yakalayarak, kelepçelediği cezaevi firarisi, kaçmaya çalışınca polis, uyarı ateşi açtı. Zanlı, kovalamaca sonucu çevredekilerin de yardımıyla yakalanırken, yoldan geçen 1 kişi, polisin açtığı ateş sonucu hafif yaralandı.



Polis ekipleri, açık cezaevinden firar eden ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının yerini tespit etti. Bağlar İlçesi\'ne operasyon düzenleyen ekipler, firari sanığı Koşuyolu semtinde yakaladı. Polisin kelepçe takarak, götürmek istediği zanlı, bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, uyarı ateşi açarak, zanlıyı durdurmak istedi. Bu sırada yoldan geçen 1 kişi, polisin açtığı ateş sonucu yaralandı.



Kaçan zanlı, çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. Polisin açtığı uyarı ateşi sırasında yaralanan kişiyse olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede kurşunun başını sıyırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.