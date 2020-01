(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da boşaltılan bina sakinlerinden, yıkım ücreti tepkisi

DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi\'nde 2 Ağustos günü boşaltılan ve aynı gün kendiliğinden yıkılan 4 katlı, 40 yıllık Gökdağ Apartman\'ın hasar verdiği Figen Apartmanı ile Girne Apartmanı A ve B blokta oturan 40 aile, hasar gören evlerinin yıkımı için kendilerinden yıkım parası istenmesine tepki gösterdi. Bina sakinlerinden Recep Güzelgün tatmin edici bilgi alamamaktan yakınırken, Aynur Balçık ise, \"Herkese kira yardımı yapılacak ama babamdan kalan ve Sur olayları sırasında yıkılan küçük bir dükkan olduğu için bana kira yardımı vermiyecekler\" dedi. Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi 2\'inci Sokak\'ta bulunan 40 yıllık, 4 katlı Gökdağ Apartmanı 2 Ağustos günü sabah saatlerinde tahliye edilirken, akşam saatlerinde ise kendiliğinden çöktü. Çökme sırasında bina parçaları yakındaki Figen Apartmanı ve Girne Apartmanı A ve B bloklarına alt kolonlarının çatlamasına yolaçtı. Yapılan incelemede olası bir depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen Figen ve Girne Apartmanı A ve B blokları için yıkım kararı çıkarılarak, her iki binada oturan yaklaşık 40 aile tahliye edildi. Bir çok aile akraba ve yakınlarının yanına yerleşirken, bir kısmı ise kiralık evlere taşındı. Bugün belediye zabıta ekipleri, ailelere haber göndererek yıkım kararını tabliğ etti. Ancak tebliğ edilen yazılarda ailelerden, yapılacak evlerin yüzde 20 oranında yıkım ücreti talep edilmesi, bina sakinlerinin tepkisine yolaçtı. Yıkım ücretine tepki gösteren vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek, bu mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulundu. Girne Apartmanı B Blok\'ta otururken tahliye edilen Aynur Balçık, eşiyle birlikte yanlız yaşadıklarını ve emekli maaşıyla zor geçindiklerini belirterek, \"İlk binanın yıkılmasından bir gün sonra bizi tahliye ettiler. Çıkmak istemedik ama zorla tahliye ettiler. Arkadaki bina yıkılınca, \'sizin binanız da hasar oluştu\' dediler. Bizi çıkarmak istediler ama biz dedik çıkmıyoruz, gidecek yerimiz yok diye. O yıkılan binayı belediye yıkmış olsaydı, bizim binamız hasar görmeyecekti. Belediye ekipleri gelmeyince bina kendiliğinden çöktü, bu yüzden bizim binada kolonlar çatladı. Mağduruz, hakkımızı istiyoruz. Kira yardımı istiyoruz. Bana diyorlar ki, \'sana kira yardımı yok.\' Neymiş efendim, Sur içerisinde yıkılan yerde babamdan kalan bir dükkan vardı, o da zaten yıkılmış şu an. Şimdi görümcemin evinde kalıyorum. Bilgilendirme yok. Bugün okumadan imzalayarak aldığımız bir belge var. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Bize ne olduğunu söylemediler. Depreme dayanıklı değil, alt kolonlar çatlamış diye yazılmış belgelerde\" dedi. Bina sakinlerinden Recep Güzelgün de, kimsenin tatmin edici bilgi vermemesinden yakınarak, şöyle konuştu: \"Gökdağ apartmanı ilk yıkılan bina, on sene önce belediye o zamanki yönetim yıkım kararı alınmıştı. Bugüne kadar yıkılmamıştı, tebligat yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Bina sakinleri tahliye edildiği günün akşamında da bina yıkıldı. Figen ve Girne Apartmanı A ve B blok olarak bu insanlar tahliye edildi. Belediye İmar Müdürlüğü\'ne gittik. Elif Kara ile görüştük. Birinci muhatap Çevre ve Şehircilik\'tir dediler. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü\'nde bir iki müdürle görüştük. Onlar da bize dedi ki, \'şu süre içerisinde bu 4 bina ile ilgili yazışmalar yapılacak, ankarada komisyon kurulacak bu komisyondan ne karar çıkacaksa çıkar, size kira yardımı yapılır veya yapılmaz onu bilmiyoruz yada yıkım kararı çıkar\' dediler. Bugüne kadar bize tatmin edici bilgi verilmedi. Herkes bir yerlere dağıldı. Kiraya çıkanlar oldu, akrabalarının yanında kalanlar var. Burada ev yapılacaksa herkesin evlerini versinler, yada evlere karşı bir meblağ verilecekse bu insanlara paraları verilsin.\" Merkez Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmez Özel de olay yerine gelerek, esnaf ve bina sakinleriyle görüştü. Bina sakinlerinden Aynur Balçık Başkanvekili Özel\'e mağduriyetini anlatarak, yardım istedi. Başkanvekili Özel de, binaların yıkımıyla ilgili özel bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, \"Bina sakinleriyle anlaşacakları bir mütaahit, özel kentsel dönüşüm çerçevesinde bir anlaşma yapacak. Buna göre yeniden daha güvenlik daha konforlu evler yapılarak, ev sahiplerine teslim edilecek. Anlaşmaya göre de artık şartları taraflar belirleyecek, ona göre insanlar kendi evlerine taşınacak. Ne kadar sürer, onu biz bilemeyiz. Ama biz de bu işin takipçisi olacağız\" dedi. Yıkım kararı verilen binada bulunan bir kişiye ait ev malzemeleri taşımak için yaklaşan bir yük asansörü 4\'üncü kata kadar çıkarıldı. Ancak kameraların çekim yaptığı farkedilince yük asansörü aşağı çekilerek, asansörü taşıyan araç da bölgeden uzaklaştı. Görüntü Dökümü -------------------------- -Daha önce yıkılan Gökdağ Apartmanı -Boşaltılan Girne Apartmanı A ve B blok -Aynur Balçık\'ın konuşması -Recep Güzelgün\'ün konuşması -Ev taşımak için binaya yaklaşan ve pencereye yükselen yük asansörü -Yük asansörünün bölgeden uzaklaşması -Başkanvekili Mehmet Özel ile Aynur Balçık arasındaki diyalog -Alınan güvenlik önlemleri -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)