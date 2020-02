(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 'Açık Kapı Projesi' hizmete girdi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilmek üzere hazırlanan \'Açık Kapı Projesi\', Diyarbakır\'da da başlatıldı. Diyarbakır Valiliği\'nde kurulan \'Açık Kapı Projesi\', Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun katımıyla hizmete geçirildi. İçişleri Bakanlığı\'nca vatandaşların kamu hizmetine daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan \'Açık Kapı Projesi\'ni hizmete açan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bu kapı, devletin vatandaşla görüştüğü gönül kapısı olduğunu söyledi. Diyarbakırlılar\'a bu kapının her zaman açık olduğun ifade eden Vali Güzeloğlu, şunları söyledi: \"Millete hizmet için hepimizin görevli olduğunu gösteren, vatandaşlarımızın bütün dert, istek ve şikayetlerini alan ve ilgili kurumlara aktaran bir kapıdır, Açık Kapı Projesi. Kimsesizlerin kimi olan, onlara uzatılan el olan, dertlerine derman olan ve devletin onlara uzanan sıcak ve şevkatli eli olan bir kapıdır. Vatandaşlarımızın her türlü başvurusunu bu kapıda alacak ve yetişmiş,eğitim almış görevlilelirimiz çözümü ilgili kurumlara ulaştıracaklar. Bu kapıda, psikologlarımız olacak, kendi taleplerini ifade edebilecekleri kurumsal temsilcilerimiz olacak. Bu kapı, devletin vatandaşla görüştüğü gönül kapısı olacaktır. Biz Diyarbakır\'da her bir vatandaşımıza dokunmak, onlarla buluşmak, onların bize iletecekleri ve çözüm için bekledikleri her konuda hizmetlerinde olmak istiyoruz. Devletin, milleti için var olduğunu, yönetim anlayışımızın insan merkezli gösterir noktada bu projemizi çok önemsiyoruz. Hizmet etmekten onur duyduğumuz Diyarbakırlı vatandaşlarımıza bu kapılarımızın açık olduğunu, kendilerini bu kapıda karşılayacak bir sıcak gülümsemenin, onların dertlerin çözmek için kendilerinin evlatlarının olduğunu belirtmek istiyorum.\" Vali Güzeloğlu, konuşmadan sonra Açık Kapı Projesi\'nin uygulama alanında incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.