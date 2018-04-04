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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 9'uncu Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, 9'uncusu düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyarete açıldı

04 Nisan 2018 20:23

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, 9\'uncusu düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyarete açıldı. TÜYAP öncülüğünde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle gerçekleştirilen fuara yerli- yabancı 122 firmadan katılım sağlandı. Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki 9\'uncu Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nın açılışına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Açılışta konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Alagöz, \"Diyarbakır\'ı sadece bölge değil, Türkiye\'de en önemli fuar şehirlerinden biri haline getirme noktasında emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl Diyarbakır, toplam 8 fuarımıza ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki yıl yeni fuarlar da katmak suretiyle her 3 haftada bir yepyeni fuarlarla bölge ekonomisine can katmaya devam edeceğiz. Yurt dışında da 220 kişilik heyetimiz, fuar boyunca bizlerle birlikte olacak\" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Coşkun ise tarımı çok önemsediklerini belirterek, gıdayı üretenin, dünyayı da kontrol edeceğini söyledi. İlerleyen süreçte gıda sorunlarıyla karşılaşmamak için bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıp, bunlara göre politikalar ürettiklerini belirten Coşkun, \"Tarım sektörüne yönelik yatırımları artırarak, her türlü yenilik ve teknolojilere desteğimizi vermek zorundayız\" dedi. ​Konuşmaların ardından \'En Güzel Kuzu, Oğlak ve Buzağı Yarışması\' yapıldı. Protokol üyeleri, dereceye giren küçükbaşların sahiplerine çeyrek, yarım ve tam altın verdi. Protokol daha sonra Diyarbakır 9\'uncu Tarım Fuarı, 8 Nisan\'a kadar gezilebilecek.

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