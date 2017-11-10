(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 800 polisle asayiş uygulaması

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da 800 polisin katıldığı helikopter destekli huzur operasyonunda kafe ve eğlence yerleri denetlendi, trafikte araçlar kontrol edilip kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 1 kişi yakalanırken, toplam 17 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla, özel harekat, terör, narkotik ve asayiş şubesi ekiplerinin katılımıyla bugün akşam saatlerinde kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Meydana gelebilecek olaylara karşı önlemler kapsamında şüpheli görülen, aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan kişi ve kişiler, taşınması yasak alet ve maddeleri taşıyan kişilerin yakalanması amacıyla polis, merkez Bağlar İlçesi\'nin 20 ayrı noktasında uygulama yaptı.



Helikopter destekli uygulamada özellikle kafe, kıraathane ve çeşitli mekanlar denetlenirken, araçlar durdurularak arandı. Kimlik kontrollerinin yapıldığı uygulamada bir kafede arama yapan polis, bir kadının çantasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yaklaşık 800 polisin katıldığı uygulamada 960 kişinin GBT sorgusu yapıldı, bin 223 kişi, 44 araç sorgulandı. 298 aracın arandığı uygulamalarda 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 1 kişi yakalanırken, toplam 17 kişi gözaltına alındı.



Aramalar sırasında toplamda 17.5 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 5 adet tombala makinesi, 5 adet kamera, 10 adet televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pul polis tarafından muhafaza altına alındı. Toplam 122 kişiye tombala oyunu oynamaktan idari işlem yapılırken, 27 bin 694 lira idari para cezası kesildi. Sigara içenlere ve işyerlerine de 40 bin lira para cezası verilerek, 5 işyeri de zabıta ekipleri çağırılarak mühürlendi.