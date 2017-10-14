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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 452 kilo esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'dan Batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi' yönüne giden bir aracı durduran polis, araçta yaptığı aramada, 447 kilo 340 gram kubar, 5 kilo 140 gram toz olmak ü

14 Ekim 2017 21:26

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'dan Batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine, Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\' yönüne giden bir aracı durduran polis, araçta yaptığı aramada, 447 kilo 340 gram kubar, 5 kilo 140 gram toz olmak üzere toplam 452 kilo 280 gram asrar maddesini ele geçirdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri B.K.\'nin Lice İlçesi\'nin köylerinden temin ettiği yüklü miktardaki esrarı kamyondaki yükünün arasına gizyerek Batı illerine götürmek istediğini belirledi. Bunun üzerine bugün saat 08.10 sıralarında Siverek yolu üzerinde önlem alındı. Durdurulan ve özel eğitimli köpekle yapılan aramada kamyonun arka kısmında boş kasaların altına gizlenen 56 paket halinde: daralı 447 kilo 340 gram kubar esrar ve daralı 5 kilo 140 gram toz esrar olmak üzere toplam daralı 452 kilo 480 gram esrar bulurdu. Ayrıca şoför kabininde bir içimlik bonzai bulundu. B.K. gözaltına alınırken soruşturmaya başlandı.

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