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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da 30 Ağustos'a coşkulu kutlama

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR / DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 95'nci yıl dönümü etkinleri coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2017 18:21

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR / DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 95\'nci yıl dönümü etkinleri coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda 7\'nci Kolordu Komutanlığı bando ekibi, tören marşı ile birlikte sevilen şarkıları da seslendirmesine, protokol üyeleri de alkışla eşlik etti. İlk olarak valilik karşısındaki Atatırk Anıtı\'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Güre, askeri ve sivil görevliler katıldı. Buradaki tören daha sonra valilik önünde devam etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, tören geçişi ile halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından tören, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla devam etti. Halk oyunları ekibinin folklor gösterisinden sonra, 7\'nci Kolordu Komutanlığı bando ekibi ilk kez tören marşlarının dışında türküler seslendirdi. Bandonun memleketim şarkısına protokol üyeleri de alkışlarla eşlik etti. Tören askeri geçişin ardından sona erdi.

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